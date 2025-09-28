¡Ö²¤ÊÆ¤ÏÂÐÎ©¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡×¥¤¥é¥óÈ¿È¯¡¡¹ñÏ¢¡¡³Ë³«È¯¤á¤°¤ëÂÐ¥¤¥é¥óÀ©ºÛºÆÈ¯Æ°¤Ç
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¹ñÏ¢¤ÎÀ©ºÛ¤¬ºÆ¤ÓÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥óÂ¦¤Ï¡Ö²¤ÊÆ¤ÏÂÐÎ©¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÏ¢¤ÎÀ©ºÛ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤±¤µºÆ¤ÓÈ¯Æ°¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê³Ë³«È¯¤äÉð´ï¤Î¼è¤ê°ú¤¤Ê¤É¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤¬¡Ö¥¤¥é¥ó¤¬³Ë¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢À©ºÛ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£·î26Æü¤Ë¤Ï¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ÇÀ©ºÛ¤Î²ò½ü¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤¬ºÎ·è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ï¤Ê¤É¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï³°¸ò¸ò¾Ä¤ÏÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢Ä¾ÀÜ¶¨µÄ¤òÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Î³°Áê¤â¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈÁ´¤Æ¤Î¹ñ¤Ë¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý·èµÄ¤ÎÍú¹Ô¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¡Ö²¤½£3¤«¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂÐÎ©¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¡£¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢À©ºÛ¤ÎÉü³è¤òÁË»ß¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£