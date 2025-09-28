クレヨンしんちゃんと初コラボ♡魔法の歯車缶で、夢の宇宙旅へ！

青山デカーボと『クレヨンしんちゃん』が初めてコラボした『クレヨンしんちゃんトレイン缶』が、2025年10月8日（水）よりJR東海リテイリング・プラスで先行発売♡魔法の列車と宇宙をテーマに、ガラス絵で描かれたファンタジックな缶には、シロのオリジナルフィギュアやステッカー、グルテンフリー米粉クッキー5個入り（2,200円税込）がセットされています♪

歯車時計×しんちゃんの夢の世界

缶の蓋面にはアンティーク風の歯車時計がデザインされ、中央ではミニチュアのしんちゃんとシロが遊ぶ姿が描かれています♡

歯車の周りには宇宙モチーフや魔法列車をイメージした風景が広がり、まるで夢の中の旅のよう。

DEPARTURE（出発）

JOURNEY（旅）

DREAM（夢）

PLANET（星）

側面には「DEPARTURE」「JOURNEY」「DREAM」「PLANET」と題された4枚のイラストで、ふたりの冒険物語を想像できます。

オリジナルフィギュア＆お菓子付き

缶にはフロッキー素材のシロのオリジナルフィギュア1個と、4種類のカードデザインステッカー1枚が封入されています。

さらに、グルテンフリー・プラントベースの「ミルクキャラメル風味米粉クッキー」5個入り♡

米粉・豆乳クリーム使用で体にやさしく、缶を開ける楽しみとおいしさが同時に味わえます。価格は2,200円（税込）です。

しんちゃんとシロの魔法缶で宇宙旅を楽しもう

『クレヨンしんちゃんトレイン缶』は、ガラス絵で描かれた魔法の宇宙世界と、オリジナルのシロフィギュア、ステッカー、グルテンフリー米粉クッキー5個入り（2,200円税込）がセットになった特別なアイテム♡

JR東海リテイリング・プラスにて10月8日（水）から先行発売され、見て触って食べて楽しめるファンタジックな缶です♪