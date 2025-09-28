絶景が楽しめると思う「岡山県の道の駅」ランキング！ 2位「笠岡ベイファーム」、1位は？【2025調査】
道の駅はドライブの休憩所としてだけでなく、思わず息をのむ景色に出会える観光スポットとしても注目されています。山々の迫力や海の雄大さ、四季折々の自然美が広がる眺望は、訪れる人の旅を特別なものへと変えてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年9月16〜17日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「道の駅（絶景）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「絶景が楽しめると思う岡山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「瀬戸内海を望めるロケーションに加え、春の菜の花や夏のひまわり、秋のコスモスなど季節ごとの花畑が広がっていて、フォトスポットとしても絶景でした」（20代男性／千葉県）、「両脇に広がる畑と、遠くに沈む夕日が織りなす風景は、まるで映画のワンシーンのようだから」（50代男性／東京都）、「ひまわり畑は有名。期間が短いが、夏の風物詩として旅のついでに立ち寄りたいところ」（30代女性／滋賀県）、「ひまわりや、コスモスなど季節ごとに美しい花が楽しめるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「瀬戸内海の美しい風景を堪能するなら一番だといいます」（50代女性／群馬県）、「ミニ鉄道や恐竜の遊具などが山々に溶け込んでいて心地よい」（40代女性／神奈川県）、「瀬戸内海を一望できる高台にあり、島々が浮かぶ美しい海の景色が広がる絶景スポットだからです。特に夕暮れ時には、海に沈む夕日と島影が織りなす風景がとても幻想的で、写真映えも抜群です。展望台からの眺めは開放感があり、ドライブの休憩にも最適。自然の中で心が癒される、とてもおすすめの道の駅です」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
2位：笠岡ベイファーム（笠岡市）／37票笠岡湾干拓地に広がる「笠岡ベイファーム」は、季節ごとに美しい花畑が広がる人気の道の駅です。春のポピー、夏のひまわり、秋のコスモスと、訪れるたびに違った風景を楽しめます。見渡す限りの平野と大きな空が織りなす景色は、思わず深呼吸したくなるほどの開放感。夕暮れには空と花畑が淡く染まり、静かに流れる時間を感じられる癒やしの場所です。特産品コーナーでは新鮮な地場野菜や鮮魚に加え、バラなど季節の花々を購入できます。
1位：一本松展望園（瀬戸内市）／53票「一本松展望園」は、瀬戸内海を見渡す高台に位置する道の駅です。眼下に広がる多島美と青い海のパノラマは、晴れた日には特に美しく、展望台からの眺めは格別。施設内には“ミニ鉄道公園や地元の農産物を販売する直売所もあり、子ども連れや新鮮な野菜や果物を求める人々でにぎわいます。家族でのドライブや旅行の立ち寄り先として、絶景と地元の魅力が同時に楽しめるスポットです。
