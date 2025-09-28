À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³2·å¹õÀ±¡¡¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¤Ï3»°¿¶¤Î¤Û¤í¶ì¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÏÀèÈ¯¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤¬8²ó11°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç10ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2022Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëè²ó¤Î14»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Í¥Ó¥ó¤Î20¹æ¥½¥í¤Ç1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿3²ó¡¢2ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£7²ó¤Ë¤ÏÀ¾Éð¥É¥é2¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾±»ÒÍºÂç¤Ë¥×¥í½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£8²ó¤Ë¤Ïº´Æ£Ä¾¼ù¤Ë5¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Îã·Æ£ÂçæÆ¤¬1ÈÖÍ··â¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÂçÈôµå¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÊü¤Ã¤Æµå¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¤¬¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»°¿¶¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤ÎÇ¯ÅÙÊÌ¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¡Û
¡¡Ç¯¡¡¡¡¾¡¡¡Éé¡¡ËÉ¸æÎ¨
2022¡¡¡¡1¡¡10¡¡3.75
2023¡¡¡¡9¡¡10¡¡3.44
2024¡¡¡¡9¡¡10¡¡2.76
2025¡¡ 10¡¡10¡¡2.59
¢¨2025Ç¯¤Ï28Æü»þÅÀ