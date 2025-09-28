¡ÖÁêËÀ¡×¤Ç¿Íµ¤¤âÅÅ·â°úÂà¡Ä43ºÐÇÐÍ¥¡¢·ã¥ä¥ÐÃË¤ÎàºÊÌòá12Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î½÷ÀÌò¡Ä¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×
¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½÷À¡×
¡¡°ìÅÙ¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤â·Ð¸³¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Îàµ×¡¹áÉñÂæ½Ð±é¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ë»þ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÉñÂæ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦À®µÜ´²µ®(43)¡£
¡¡À®µÜ¤ÏµÜËÜÐ³Ìç±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡Ö¥µ¥É¸ô¼ßÉ×¿Í¡×¡ÊÍèÇ¯1·î8Æü¤ÎÅìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥µ゙¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¤Ç¾å±éÍ½Äê¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥É¸ô¼ß¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÄç½Ê¤ÊºÊ¡¦¥ë¥Í¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Ï¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢»°±ºÎÃ²ð¡¢²ÃÆ£²íÌé¤Ê¤É¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Ç¡¢À®µÜ¤Ï¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½÷À¡¢Â¾¤ÎÊý¤â¤¹¤Ù¤Æ½÷À¤ò±é¤¸¤ë¥ª¡¼¥ë¥á¡¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Èà°Û¿§¤Î±é½Ðá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ê¥ê¤¯¤óÉüµ¢¤ÎÉñÂæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î½÷ÀÌò¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÉñÂæ¼çÌò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¡Ö²¿¤È¡ª´ò¤·¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤È¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À®µÜ¤Ï¡¢2000Ç¯¤ËµÜËÜ±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡ÖÌÇ¤Ó¤«¤±¤¿¿ÍÎà¡¢¤½¤Î°¦¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡Ä¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÁêËÀ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)3ÂåÌÜÁêËÀ¡¦¹ÃÈåµýÌò¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢16Ç¯¤ËÆÍÁ³·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯9·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£µÜËÜ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡ÖÌÇ¤Ó¤«¤±¤¿¿ÍÎà¡¢¤½¤Î°¦¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡Ä¡×°ÊÍè¡£ÉñÂæ½Ð±é¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£