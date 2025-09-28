◇プロ野球パ・リーグ オリックス 10-5 楽天(28日、京セラドーム)

前夜CS進出を決めたオリックス。この日は、試合序盤から打線が躍動を見せ「14安打10得点」と得点を量産しました。勢いそのままに快勝なるかと思われましたが、対する楽天も5得点ながら12安打を記録。オリックスのリリーフ陣が精彩を欠きました。

試合序盤から勢いづいたオリックス打線。初回には好機を生かせなかったものの、2回には2本のヒットで再び好機をつかみ、3本のタイムリーなどで一挙5得点をあげます。これで対する先発・藤井聖投手をノックアウトすると、3回にもヒットと四球で1アウト満塁のチャンスメイク。これを生かし犠牲フライで追加点をあげると、続く2アウト満塁の場面では、前日に決勝2ランを放った紅林弘太郎選手が、走者一掃のタイムリー2塁打を放ちました。さらに4回にも1アウト満塁の好機から廣岡大志選手の犠牲フライで得点。ここまでで10点リードとします。

5回には、先発・宮城大弥投手が2アウト1、2塁のピンチを招き、ボイト選手のタイムリーで1失点。8回にも乱調を見せたペルドモ投手が連打で無死満塁を招き、押し出しなどで2失点とします。さらに9回には山粼颯一郎投手が1アウト満塁を招き、フランコ選手の2点タイムリーを浴びました。

大量リードをあげたオリックスがそのまま勝利となりましたが、短期決戦に向けては不安の残る勝利となりました。