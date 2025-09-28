ÆüÈæÃ«Ìî²»¤È¤·¤Ð¤·¤ÎÊÌ¤ì¡¡10·î¤«¤éµÙ»ß¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ø
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ»ÃÏ¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÅÂÆ²¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¡ÊÌî²»¡Ë¤Ç28Æü¡¢Ï·µà²½¤ËÈ¼¤¦·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»öÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£10·î¤«¤é»ÈÍÑ¤¬µÙ»ß¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤·¤ÎÊÌ¤ì¤È¤Ê¤ë¡£2029Ç¯¤´¤í¤ÎºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Î¸ø±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¡×¡£
¡¡Ìî²»¤Ï1923Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÌî³°²»³ÚÆ²¤È¤·¤Æ³«Àß¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¥ã¥í¥ë¡×¤Î²ò»¶¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRC¥µ¥¯¥»¥·¥ç¥ó¡×¤äÈøºêË¤µ¤ó¤é¤¬ÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Î»ÜÀß¤Ï83Ç¯´°À®¤Î3ÂåÌÜ¡£·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¤Ç¤ÏËÉ²»ÊÉ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤ò¿Þ¤ë¡£