ºê»³¤Ä¤Ð¤µ¡ÖÍßË¾¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¡×¥ê¡¼¥Ç¥¤¥ó¥°¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖBEASTARS¡×¸ø³«ÉñÂæ·Î¸Å
ÇÐÍ¥ºê»³¤Ä¤Ð¤µ¡Ê35¡Ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼1010¤Ç¡¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖBEASTARS¡×¸ø³«ÉñÂæ·Î¸Å¡õ¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢Ì¡²è²ÈÈÄ³ÀÇÃÎ±»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Æù¿©½Ã¤ÈÁð¿©½Ã¤¬À¸³è¡¦¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´ÎÀÀ©¤Î³Ø¹»¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥È¥ó³Ø±à¡×¤ØÄÌ¤¦Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤È¤â¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡È³ëÆ£¡¦¶ì¤·¤ß¡¦Èá¤·¤ß¡É¤ò¡Ö²Î¤ÈÏ¯ÆÉ¡×¡ÖÀ¸±éÁÕ¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥À¥ó¥¹¡×¤ÇÉÁ¤¯¡£ºê»³¤Ï¡¢³Ø±à¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤Ç¥¢¥«¥·¥«¤Î¥ë¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÖÌµ»ö¡¢½éÆü¤ÎËë¤ò³«¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¡¢Ìò³ä¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¸ø±é¤Ï¡¢Æ±½ê¤Ç10·î2Æü¤Þ¤Ç¾å±é¡£¤½¤Î¸å10·î11¡Á13Æü¡¢COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Û¡¼¥ë¤ÇÂçºå¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£