大波乱の結末となったスプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）が「サイン馬券」だったと注目を集めている。ＳＮＳで話題を集めているのは、１０月から始まるＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜午後９時）の番宣で着用した武豊騎手の勝負服だった。

この日のスプリンターズＳのプレゼンターは「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する佐藤浩市、松本若菜の２人が務めた。２６日には第１話のスペシャルゲストとして、武豊騎手がゲスト出演することが発表されており、その番宣写真で武豊騎手が着用している勝負服が「ウイン」の柄に似ていたことが指摘されていた。優勝したのは１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎）で、２着には武豊騎手とコンビを組んだジューンブレア。３連単は１３０万１１５０円の大波乱となった。

ドラマの原作者でもある作家の早見和真氏は自身のＸで「ウインっぽい勝負服にピンク帽、２着に武さん。ザ ・ロイヤルファミリーサイン馬券というメールがわんさか来ますが、少なくとも原作者はボロ負けでしたし、ウインのカタログ取り寄せます！」と投稿している。

スプリンターズＳの結果にＳＮＳでは「ロイヤルファミリー関連で大当たり」「これがサイン馬券だと見抜ける能力がなかった」「正直このレース自体がドラマすぎる」「ウインの勝負服を模した物でピンク帽…」「サイン馬券すぎる」「ロイヤルファミリー馬券でしたね」「案外こういうことが起きる」「まさかのロイヤルファミリーがサインだったとは…ｗ」「サイン馬券炸裂してます」「ウインに似た勝負服着てるピンク帽武豊は伏線だったじゃねえか」「思わぬ宣伝効果もあり完璧ですね」「ロイヤルファミリーの写真がまんまサインで大横転」などのコメントが上がっている。