元「モーニング娘。」でタレントの矢口真里が２８日までにＳＮＳを更新。「モー娘。」の妹分とのコラボショットに多くの反応が寄せられている。

自身のインスタグラムに、「やーっと秋になってきたので、夏の思い出を沢山載せていこかなと」とつづった。続けて、「まずはクロフェスの思い出 今年も参加させていただきました♪ クロちゃんありがとうございます めちゃくちゃ楽しかったです！！」とお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが主催したフェス「クロフェス」の出演に感謝の言葉を記した。最後に、「大脱出のクロちゃんもアイドルフェスのクロちゃんもマジでプロ！！流石過ぎます！！ クロちゃんまた素敵な企画をよろしくお願いします」と締め、「クロフェス」で共演したアイドルグループ「メロン記念日」やクロちゃんとのショットを披露した。

この投稿に、「メロン記念日とのコラボ…アツ過ぎました」「クロフェス行きたかったー！ 大好きな２組であるやぐっちゃんとメロン記念日の共演が、まさか２０２５年に実現するなんて！！」「メロン記念日とのショットいいですね」などのコメントが寄せられている。