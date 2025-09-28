◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）

秋Ｇ１の開幕を告げる電撃６ハロン戦に１６頭が出走し、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）がＧ１初勝利を決めた。三浦皇成騎手は１２７度目のＧ１騎乗で待望の初勝利となった。大外枠から先行し、ゴール前で武豊騎手が騎乗したジューンブレアとの叩き合いを制した。勝ちタイムは１分６秒９。

７番人気のジューンブレア（武豊騎手）が２着。２番人気のナムラクレア（クリストフ・ルメール騎手）が３着となった。

単勝は５０００円。馬連１３‐１６は６万８３０円。馬単１６→１３は１１万９９２０円。３連複６‐１３‐１６は１１万６７２０円。３連単１６→１３→６は１３０万１１５０円の大荒れ決着となった。

カーチュン・リョン騎手が騎乗した１０番人気の香港馬、ラッキースワイネス（セン７歳、香港・カーリョン・マン厩舎、父スワイネス）は１１着に敗れた。

カーチュン・リョン騎手（ラッキースワイネス＝１１着）「スタートからほどなくして両サイドから挟まれる形になり、前に出ることができませんでした。その後もペースについていくことが難しく、最後は伸びているのですが、遅すぎました」