◆大相撲秋場所千秋楽（２８日・両国国技館）

横綱・大の里（二所ノ関）が２場所ぶり、５度目の優勝を果たした。１敗で単独首位の大の里は、結びの横綱決戦で２敗で追う豊昇龍（立浪）に敗れ、両者が１３勝２敗で並び、優勝決定戦にもつれ込んだ。決定戦では、大の里が勝ち、栄冠をつかんだ。大の里は昇進２場所目で横綱初Ｖ。５度の賜杯は、元横綱・大錦、元横綱・朝潮、元横綱・柏戸、元横綱・琴桜、元横綱の三代目・若乃花、元大関・魁皇の６人と並ぶ。

今場所は４日目に東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に不覚を取ったが、強烈な当たりで対戦相手を圧倒する相撲を展開した。横綱に昇進した先場所は、押せないとすぐに引いてしまう悪癖が出てしまい、１１勝４敗に終わった。しかし、今場所は見事に修正。相手によっては、受け止めてから出るなど安定した強さを見せた。

◆大の里 泰輝（おおのさと・だいき）本名・中村泰輝。２０００年６月７日、石川・津幡町出身。２５歳。日体大３年時にアマチュア横綱となるなど、数々のタイトル獲得。２３年夏場所、幕下１０枚目格付け出しで初土俵。わずか４場所で２４年初場所新入幕。同年夏場所で初優勝。２５年春、夏場所と連覇を達成し、横綱に昇進した。１９２センチ、１９１キロ。