死者をも甦らせる!? クラシックカクテル「コープスリバイバー」とは【THE カクテルバイブル500】

ブランデー【コープスリバイバー（Corpse Reviver）】

カクテル愛好家にも人気の“目覚めの一杯”

1920年代に考案されたとされる、「死者を甦らせる（回復させる）もの」という意味を持つクラシックカクテル。二日酔いのときの“迎え酒”の効果もあるが、「2杯以上飲むと逆効果」といわれるほどにアルコール度が高い。

レシピ

ブランデー：30ml

アップルブランデー：15ml

スイートベルモット：15ml

すべての材料と氷をミキシンググラスに入れ、ステア。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

“目覚めの一杯”といえばほかにも「ブラッディメアリー」や「レッドアイ」が有名。

ブランデー【サイドカー（Sidecar）】

ブランデーベースを代表する人気カクテル

1920年頃に誕生したとされる定番カクテル。名前の由来は「パリのハリーズバーの常連客である将校が、いつもサイドカーで来店していたから」など諸説あり。さっぱりとした口当たりが特徴の世界的に人気の一杯だ。

レシピ

ブランデー：30ml

ホワイトキュラソー：15ml

レモンジュース：15ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

シェークをする際、シェーカーの中にオレンジスライスを1枚入れると、香りがよく、おいしく仕上がる。

ブランデー（Brandy）とは

ぶどうやりんごなどのフルーツを発酵させて蒸留し樽熟成したお酒の総称だが、一般的にはぶどうを使ったグレープブランデーを指す。産地によって「コニャック」「アルマニャック」と呼び分けられる。りんごを原料としたフランスの「カルヴァドス」なども有名。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡