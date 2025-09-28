¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ä¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¡¡Ê¿ÌîÈþ±§¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¤ËÇÔ¤ì½éÀïÇÔÂà¡ÒÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå WTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(9·î25Æü¡Á10·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ)
Âîµå¤Î¡ØWTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï28Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤È¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤¬2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¤¥óÁª¼ê¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎA.¥Ç¥£¥¢¥¹Áª¼ê¤ò3-1¤Ç²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°ÌÃæ¹ñ¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤Ë1-3¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29Æü¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¤¬½éÀï¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦½÷»ÒÆüËÜÀª¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï
¡Ò28Æü¡Ó
¢¡Ê¿ÌîÈþ±§ 1-3 Â¹±Ïèµ(Ãæ¹ñ)
5-11/11-5/2-11/7-11
¢¡Ä¥ËÜÈþÏÂ 3-1 ¥Ï¥ó¡¦¥¤¥ó(¥É¥¤¥Ä)
(11-8/5-11/11-3/11-9)
¢¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á 3-1 A.¥Ç¥£¥¢¥¹(¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³)
(11-4/6-11/11-8/11-6)
¢¡Ä¹粼ÈþÍ®-²¦¶Ç彤(Ãæ¹ñ)
¢¡°ËÆ£ÈþÀ¿-ë©Í½³þ(Ãæ¹ñ)
¢¡ÂçÆ£º»·î-¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó(´Ú¹ñ)
¢¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê-¥æ¥¨¥ó(¥Õ¥é¥ó¥¹)