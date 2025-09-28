¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤Î10·î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½Æü¤¬·èÄê
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ïº£·î¡¢10·î2Æü¸á¸å2»þ¤è¤êÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Æ±14Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Î¾¹ñ¤Ï¤È¤â¤ËÆîÊÆÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
