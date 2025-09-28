[9.28 J1第32節](ニッパツ)

※17:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 22 岩武克弥

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 23 窪田稜

MF 70 細井響

MF 76 山田康太

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 21 市川暉記

DF 3 鈴木準弥

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

DF 48 新保海鈴

MF 34 小倉陽太

MF 39 遠藤貴成

MF 90 アダイウトン

FW 15 伊藤翔

監督

三浦文丈

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 47 中野伸哉

DF 66 松本大弥

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 7 小野瀬康介

MF 18 池田昌生

MF 28 太田修介

MF 37 鈴木雄斗

FW 10 鈴木章斗

FW 27 ルイス・フェリッピ

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

MF 13 平岡大陽

MF 20 石橋瀬凪

MF 25 奥埜博亮

MF 50 藤井智也

FW 29 渡邊啓吾

FW 72 二田理央

監督

山口智