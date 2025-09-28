横浜FCvs湘南 スタメン発表
[9.28 J1第32節](ニッパツ)
※17:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 23 窪田稜
MF 70 細井響
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 市川暉記
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
DF 48 新保海鈴
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 15 伊藤翔
監督
三浦文丈
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 47 中野伸哉
DF 66 松本大弥
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 7 小野瀬康介
MF 18 池田昌生
MF 28 太田修介
MF 37 鈴木雄斗
FW 10 鈴木章斗
FW 27 ルイス・フェリッピ
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
MF 13 平岡大陽
MF 20 石橋瀬凪
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 29 渡邊啓吾
FW 72 二田理央
監督
山口智
※17:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 23 窪田稜
MF 70 細井響
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 市川暉記
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 34 小倉陽太
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 15 伊藤翔
監督
三浦文丈
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 47 中野伸哉
DF 66 松本大弥
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 7 小野瀬康介
MF 18 池田昌生
MF 28 太田修介
MF 37 鈴木雄斗
FW 10 鈴木章斗
FW 27 ルイス・フェリッピ
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
MF 13 平岡大陽
MF 20 石橋瀬凪
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 29 渡邊啓吾
FW 72 二田理央
監督
山口智