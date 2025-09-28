次回のサンデーPUSHスポーツは2025年10月5日（日）放送！世界のスーパーゴールベスト10を紹介

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：前園真聖、盛山晋太郎（見取り図）、丸山桂里奈

■ヨーロッパで新シーズンが開幕！日本選手が躍動

8月にヨーロッパでサッカーの新シーズンが開幕！日本代表の久保建英、堂安律らが開幕から躍動！日本代表キャプテン遠藤も今の日本代表は一番強いと自負するほど。そんな日本選手を応援しようと現地に駆け付けたのが…

■サッカー通芸能人がスーパーゴールベスト10を紹介！

W杯まで8カ月後に迫った今回、W杯で活躍が期待される選手たちのスーパーゴールをあのサッカー通芸能人がベスト10で紹介！世界トッププレイヤーのゴールや18歳で活躍するあの選手のゴールまで盛りだくさん

■見取り図盛山が選ぶスーパーゴールも発表

スタジオではサッカー大好きの盛山が選ぶスーパーゴールもご紹介！8月の月間最優秀ゴールに輝いたゴールや、エジプトの英雄が見せたゴールまで！さらに丸山桂里奈が元日本代表が決めたスーパーゴールを徹底解説で紹介！