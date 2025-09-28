¡ÚÄ¹ºê¤¯¤ó¤Á¡Ûº¬±ÈÁ´°÷¡È¿·¿Í¡É¤ÇÎ×¤à¡Ö¿·Âç¹©Ä® »íÉñ¡¦±ÈÃÅ¿¬¡×Ä®¤ÎÅÁÅý¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¤ÎÍÙÄ®¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ï¡Ø¿·Âç¹©Ä®¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÊôÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö»íÉñ¡¦±ÈÃÅ¿¬¡×¡£
º¬±È¤ÏÁ´°÷¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¿·¿Í¤Ç¤¹¡£Ä®¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÁÅý¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä®¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÛÎã¤Î»öÂÖ º¬±È¤ÏÁ´°÷ ¡ÈÌ¤·Ð¸³¡É
¿·Âç¹©Ä®¤ÎÊôÇ¼¤Ï¡¢»íÉñ¤È±ÈÃÅ¿¬¡£
¡Ö»íÉñ¡×¤Ï¡¢»í¶ã¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸Ó»Ñ¤ÎÄ®¤Î½÷À¤¬Àð¤ò¼ê¤Ë¡¢ÑÛ¤ÈÈþ¤·¤¯Éñ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇµÈþ Í¥ºÚ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ª¿ÛË¬¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÂç»ö¤È»×¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¿ÛË¬¤ÎÅÎ¤Ç¡¢Óò»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»»³¼Ö¤ò¹ë²÷¤Ë°ú¤²ó¤¹¤Î¤¬¡Ö±ÈÃÅ¿¬¡×¡£
¡Êº¬±ÈÆ¬ ¾¾¸µ ÈËÆÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö1¿Í·ç¤±¤Æ¤â2¿Í·ç¤±¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê1¿Í¤Ç¤â²ó¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¡ÊÇòºÓÅºº¬±È »ùÅç Àµ¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
º¬±ÈÁ´°÷ ¡ÈÌ¤·Ð¸³¡É ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤Ëºî¤ê½Ð¤¹ÅÁÅý¤Ç¤¹¡£
¢¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¯¤ó¤Á¹¥¤ Éñ¿Í¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤êÑÛ¤ÈÉñ¤¦
8·î¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ç¤Î¾ì½êÆ§¤ß¡£
¡Ê³Ý¤±À¼¡Ë
¡Ö¹çÆ±Îý½¬¡¢´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¤ª～¤Ã¡×
²Î¤ÎÃæ¤ËÉÙ»Î»³¤äÄá¡¢µµ¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö½Ë²ì¤Î²Î¡×¤ä¡¢¿·Âç¹©Ä®¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë½ÕÆüÂç¼Ò¤«¤é¸«¤¨¤ë·î¤ò¶â¿§¤ÎÀð»Ò¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÅ·¤Î¸¶¡×¡£
¤³¤ÎÏÂ²Î¤ËÀá¤ò¤Ä¤±¡¢ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬±é¤·Êª¤Î°ì¤Ä¡Ö»íÉñ¡×¤Ç¤¹¡£
ÍÙ¤ê¼ê¤Î¡ÖÉñ¿Í¡×¤Ï¡¢10¿Í¤Î¤¦¤Á8¿Í¤¬½é½Ð±é¡£
ºÇ½é¤Î²Î¤ÇÀèÆ¬¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢23ºÐ¤ÎÇµÈþ Í¥ºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¡¢ºÇÇ¯¾¯¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ ¿ô¾¯¤Ê¤¤·Ð¸³¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
2015Ç¯Åö»þ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎºùÇÏ¾ìÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦2Ç¯À¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÇµÈþ Í¥ºÚ¤µ¤ó ¢¨Åö»þÃæ³Ø2Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¯¤ó¤Á¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¿·Âç¹©Ä®¤¬ÍÙ¤êÄ®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜÉñÍÙ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ï¤á¤¿¤Æ¤Î10Ç¯Á°¤Ï±éµ»¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Àð»Ò¤â¡Ä¡£
¡ÊÇµÈþ Í¥ºÚ¤µ¤ó ¢¨Åö»þÃæ³Ø2Ç¯À¸¡Ë
¡Ö¤«¤¿¤¯¤Æ³«¤¤â¤·¤Ê¤¤¡£È¾Ê¬¤â³«¤«¤Ê¤¤¡×
8·î¾å½Ü¡¢¸æÎ¹½ê¤Ç¤Î·Î¸Å¡£
Í¥ºÚ¤µ¤ó¤âº£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
¡Ê»ØÆ³¼Ô Á°Æ¬ ±ñÊæ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡£°û¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Í¡£´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
Æ±µéÀ¸¤ÎÅìçýÆà²Ö¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÁ°Æ¬ ±ñÊæ¤µ¤ó¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ØÆ³¼Ô Á°Æ¬ ±ñÊæ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤ÏÀð»Ò¤â³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²£¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡£(º£¤Ç¤Ï)¾åÉÊ¤Ç¿Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ÏÆó¿Í¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡ÊÇµÈþ Í¥ºÚ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ»ä¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¸å¤í¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡ÍÙÄ®¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÅì¤Ë°ÌÃÖ¡Ö¿ÛË¬¿À¼Ò¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ë¤¢¤ëÄ®¡×
ÍÙÄ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÅì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·Âç¹©Ä®¡£
¤«¤Ä¤ÆÂç¹©¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ½»¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÄ®Ì¾¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î10Ç¯Á°¤«¤é¡¢¤Þ¤Á¤Î·Ê´Ñ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£
2017Ç¯¤Ë¤ÏÌó70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê ¡È»ÔÌ±¤ÎÂæ½ê¡É ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿·Âç¹©Ä®»Ô¾ì¡×¤¬ÊÄº¿¡£
¤½¤Î¸å ºÆ³«È¯»ö¶È¤Ç¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¾¦¶È»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¿·Âç¹©Ä®¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê ¡È¤Ë¤®¤ï¤¤µòÅÀ¡É ¤Î¤½¤Ð¤Ç»³¼Ö¤ò²ó¤¹¤Î¤Ï¡¢20¿Í¤Îº¬±È½°¡£
Á´°÷¤¬¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î¿·¿Í¤Ç¤¹¡£
¢¡Ä®¤ÎÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Î ¡È¿·¤¿¤ÊÅÁÅý¤ò¡É
¡ÊÇòºÓÅºº¬±È »ùÅç Àµ¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁ´°÷½é¤á¤Æ¤Ç¡¢º¬±È¤ÎÃæ¤Ë·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ä®¤È¤·¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»Ø´ø¤ò¤È¤ë¡¢ÇòºÓÅºº¬±È¤Î»ùÅç Àµ¸ã¤µ¤ó¡£²áµî5²ó¤Î»²²Ã·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇòºÓÅºº¬±È »ùÅç Àµ¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤òº¬±È¤¬¼¡¤Îº¬±È¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡¢¶µ¤¨¤¿º¬±È¤¬ÅººÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º¬±È½°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤ó¤Á¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÉñÂæ¡£
½Ð±é¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤«¤é¡¢¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÁ°²ó±Û¤¨¡×¤Ç¤¹¡£
¡Êº¬±ÈÆ¬ ¾¾¸µ ÈËÆÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¹þ¤à¤¾¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¡ª¡×
º¬±ÈÆ¬¤òÌ³¤á¤ë45ºÐ¤Î¿·¿Í¤Ï¡¢¾¾¸µ ÈËÆÆ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¾»ú¤Î¡Ö¸µ¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¥²¥ó¤µ¤ó¡×¡£
¡Êº¬±ÈÆ¬ ¾¾¸µ ÈËÆÆ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ½é¤Ï ¡È¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤ÆÍè¤¤¤ÈÍ¥¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢²¿¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¡×
7Ç¯Á°¡¢¾¦Å¹³¹¤ËÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄ®¤È¤Î±ï¤¬¤Ç¤¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¤Î¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥²¥ó¤µ¤ó¡×¡£
·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Å¹¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº¬±ÈÆ¬ ¾¾¸µ ÈËÆÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç3Ç¯¤º¤ì¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢·È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3Ç¯¤º¤ì¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¯¤ó¤Á¤Ë·È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
·È¤ï¤ëÁ´°÷¤Î»×¤¤¤ò¾è¤»¡¢±ÈÃÅ¿¬¤Î ¡È´é¡É ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤¢¤ëÅÁÅý¤ÎÂçµ» 5²óÅ¾È¾¡£
¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Î¸Å¤ò½Å¤Í¡¢3¥¥í°Ê¾å¤Î½Å¤µ¤Î»³¼Ö¤òÁà¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³Ý¤±À¼¡Ë
¡Ö ¥èー¥¤¥ä¥µ¡×
ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î¤³¤ê1¤«·î¡£
¡Êº¬±ÈÆ¬ ¾¾¸µ ÈËÆÆ¤µ¤ó¡Ë
¡Öº¬±È½°¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¤¤¡£º£¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²ó¤»¤ë¤·¡¢º¬±È¤¬¤À¤ó¤¸¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÇòºÓÅºº¬±È »ùÅç Àµ¸ã¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
º£¤Îº¬±È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢Ì®¡¹¤ÈËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ò°ì¤«¤é·Ò¤¤¤Ç¡¢¾Íè7Ç¯¸å¡¢14Ç¯¸å¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÊôÇ¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¡×
Í¦ÁÔ¤Ê»íÉñ¤Èµ¤Ç÷¤¢¤ë±ÈÃÅ¿¬¤Ï¿·¤¿¤ÊÅÁÅý¤òËÂ¤®¡¢¿ÛË¬¤ÎÅÎ¤òÌöÆ°¤·¤Þ¤¹¡£