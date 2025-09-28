今週の【重要イベント】日銀短観、米雇用統計、自民党総裁選 (9月29日～10月5日) 今週の【重要イベント】日銀短観、米雇用統計、自民党総裁選 (9月29日～10月5日)



――――――――――――――――――― 9月29日 (月) ――

◆国内経済

・7月景気動向指数[改定値] (14:00)

・9月月例経済報告

◆国際経済ｅｔｃ

・台湾市場休場

・ユーロ圏9月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏9月景況感指数 (18:00)

・米国8月中古住宅販売成約指数 (23:00)

・米国・イスラエル首脳会談 (ホワイトハウス)

・G20デジタル経済相会合 (南アフリカ・ケープタウン)

【海外決算】

[米]カーニバル

◆新規上場、市場変更 など

★ソニーフィナンシャルグループ <8729> ：東証Ｐ上場

〇ゴルフダイジェスト・オンライン <3319> [東証Ｐ]：上場廃止

〇富士興産 <5009> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＧＭＯ ＴＥＣＨ <6026> [東証Ｇ]：上場廃止

〇デザインワン・ジャパン <6048> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ <6879> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ヤオコー <8279> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ナルミヤ・インターナショナル <9275> [東証Ｓ]：上場廃止

〇エージーピー <9377> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 9月30日 (火) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見 (9月18日・19日開催分、8:50)

★8月鉱工業生産 (8:50)

・8月商業動態統計 (8:50)

・8月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・三菱UFJ銀行と三井住友銀行が紙の手形や小切手の発行受付を終了

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国9月製造業PMI (10:30)

・中国9月非製造業PMI (10:30)

・中国9月RatingDog製造業PMI (10:45)

・中国9月RatingDogサービス業PMI (10:45)

・英国4-6月期GDP[確報値] (15:00)

・ドイツ9月失業率 (16:55)

・ドイツ9月消費者物価指数 (21:00)

・米国7月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国7月FHFA住宅価格指数 (22:00)

・米国9月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

★米国9月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国8月JOLTS求人件数 (23:00)

・オーストラリア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ナイキ

◆新規上場、市場変更 など

〇ジェイック <7073> [東証Ｇ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



―――――――――――――――――――10月 1日 (水) ――

◆国内経済

★日銀短観 (8:50)

・9月新車販売 (14:00)

・9月軽自動車販売 (14:00)

・ふるさと納税におけるポイント還元が廃止に

◆国際経済ｅｔｃ

・中国（国慶節、～8日) 、香港市場休場

・ドイツ9月製造業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏9月製造業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏9月消費者物価指数 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国9月ADP雇用統計 (21:15)

・米国9月製造業PMI[確報値] (22:45)

★米国9月ISM製造業景気指数 (23:00)

・米国8月建設支出 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・インド中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

★ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス <415A> ：東証Ｇ上場 (テクニカル上場)

★富士ユナイトホールディングス <416A> ：東証Ｓ上場 (テクニカル上場)

★ブルーゾーンホールディングス <417A> ：東証Ｐ上場 (テクニカル上場)



―――――――――――――――――――10月 2日 (木) ――

◆国内経済

・9月マネタリーベース (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・9月消費動向調査 (14:00)

・ファストリ <9983> が9月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、インド市場休場

・ユーロ圏8月失業率 (18:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国8月製造業新規受注 (23:00)

・米国8月耐久財受注[確報値] (23:00)



―――――――――――――――――――10月 3日 (金) ――

◆国内経済

★8月完全失業率 (8:30)

★8月有効求人倍率 (8:30)

★植田和男日銀総裁が大阪経済4団体共催懇談会で挨拶 (10:00)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国、韓国市場休場 (～9日)

・ドイツ9月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏9月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏8月生産者物価指数 (18:00)

★米国9月雇用統計 (21:30)

・米国9月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国9月ISM非製造業景気指数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

★オーバーラップホールディングス <414A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――10月 4日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

★自民党総裁選挙投開票

・証券投資の日



―――――――――――――――――――10月 5日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

