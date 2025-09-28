◇プロ野球ウエスタン・リーグ 中日 2-1 ソフトバンク(28日、ナゴヤ球場)

パ・リーグでは前夜にソフトバンクが2連覇を果たす中、2軍公式戦も大詰め。28日に各地で最終戦が行われ、中日2軍が逆転優勝を決めました。

この日まで首位につけていたのはソフトバンク2軍。これを2位につける中日2軍が追っていました。両チームの最終カードは直接対決3連戦。これを中日2軍が2連勝とし、最終戦を前に1.5ゲーム差まで迫っていました。

勝った方が優勝となる中、2回に中日2軍が先制。連打などで1アウト満塁の好機をつかむと、尾田剛樹選手の2点タイムリーで先制に成功します。反撃に転じたいソフトバンク打線でしたが、対する先発・松木平優太投手の前に5回無失点と得点ならず。続く2番手・涌井秀章投手からは犠牲フライで1点を返すも、これ以上の得点をあげられず、中日2軍が勝利しました。

これによって、中日2軍は14年ぶり17度目の優勝を果たしました。

イースタン・リーグでは巨人2軍が2年ぶり29度目の優勝。両軍は10月4日（土）にひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる「2025年プロ野球ファーム日本選手権」で、日本一の座をめぐって争います。