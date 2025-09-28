28日（日）に2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の決勝が行われ、ポーランド代表とチェコ代表が対戦した。

準決勝でブルガリア代表に敗れたものの59年ぶりのメダルを目指すチェコと、イタリア代表に敗れたものの4大会連続のメダル獲得を目指すポーランドの一戦。第1セットはFIVB世界ランキング1位のポーランドが地力の差を見せ、25-18でセットを奪う。

続く2セット目もポーランドがリードを奪うが、粘りを見せたチェコが逆転でセットを奪い、セットカウント1-1に持ち込む。

しかし、第3セット目以降は再びポーランドが攻勢を強め、ウィルフレド・レオンを中心に得点を重ねていく。チェコも食らいつくがセットを奪うことはできず、ポーランドがセットカウント3-1で勝利した。

4大会連続の決勝進出はならなかったポーランドだが、意地の銅メダル獲得。一方のチェコは惜しくもメダル獲得とはならなかった。

今大会最後の試合となるブルガリア代表vsイタリア代表の決勝は28日19時半から行われる。

■試合結果

ポーランド 3-1 チェコ

第1セット 25-18

第2セット 23-25

第3セット 25-22

第4セット 25-21