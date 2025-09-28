¡Ú Å·Ìî¤Ê¤Ê¼Â ¡Û ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡¡Âè°ì»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡¡ÖÊì¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅ·Ìî¤Ê¤Ê¼Â¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀèÆü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤òÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯Å·Ìî¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ä¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤¯²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ª´é¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤ªÊ¢¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¿ô¥ö·î¡£¤ä¤Ã¤È²æ¤¬»Ò¤Ë²ñ¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢½Ð»º¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¥¿±¸øÉ½¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿±þ±ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é¡¢²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊì¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¡¼¡¼¤ó¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤¤¤è¡¼¡¡¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ä¤Î³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡Á¡×¡Ö»Ò°é¤ÆÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê²á¤®¤º³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë°é¤Ä¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Ìî¤Ê¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢1995Ç¯1·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô½Ð¿È¡£2017Ç¯4·î¤«¤é¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡¢2019Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢2023Ç¯10·î¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
