DJ活動45周年を迎えるDJ KOOと、ハロー！プロジェクト所属のBEYOOOOONDSが、東海道新幹線とコラボレーションした特別企画『最KOO DE TRIP』を実施することが決定した。期間はDJ KOO×BEYOOOOONDSのコラボソング「最KOO DE DANCE」のCDリリース日である10月1日から翌年の2月1日まで。

『最KOO DE TRIP』では、期間中に東海道新幹線の乗客だけが体験できる特典として、新幹線車内でDJ KOO×BEYOOOOONDSによるトークや撮影のメイキング映像などの限定コンテンツを楽しむことができる。視聴後にはポスター配布や抽選イベントが行われ、さらに視聴回数が一定数に達すると、駅構内に設置された一部のコーヒーの自動販売機のサイネージが特別仕様に切り替わるといった仕掛けも用意されている。

加えて、東京・名古屋・新大阪の3駅ではデジタルスタンプラリーが実施されるほか、新幹線全17駅でのポスター掲出や主要駅サイネージでの映像放映など多彩な展開が行われるとのことだ。

この『最KOO DE TRIP』は、JR東海のキャンペーン「推し旅」の一環として行われる。「推し旅」は、お客様ご自身の「推し」に関するコンテンツを楽しんでいただくことで、新幹線の移動時間を新たなエンターテインメント体験へと広げる取り組みとなっている。