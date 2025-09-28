Èþ½Ñ´Û¤Ç¿ä¤·¤Î·ëº§¼°¤òÌÑÁÛ¡ª ¥ª¥¿¥¯Æ±»Î¤Îµ¶ÁõÉ×ÉØ¤¬½éÎ¹¹Ô¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡¿¥ª¥¿º§¤Î¥¹¥¹¥á¡ª3³
¡Ø¥ª¥¿º§¤Î¥¹¥¹¥á¡ª3¡Ù¡Êº½Íú¥·¥ó¥·¥ã/KADOKAWA¡ËÂè19²ó¡ÚÁ´22²ó¡Û
¡Ø¥ª¥¿º§¤Î¥¹¥¹¥á¡ª¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥ª¥¿¥¯Æ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¤ò¡¢¼«Í³¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡½¡½¡£¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤¹Åì±ÀÎÃÂÀ¡Ê27ºÐ¡Ë¤È¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈÆ±¿Íºî²È¤ò·ó¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÅÄÌÀÈþ¡Ê30ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼þ°Ï¤«¤é¤Î¡ÖÎø°¦¡×¡Ö·ëº§¡×¤ò´«¤á¤ë°µÎÏ¤Ëíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬±ïÃÌ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤ÎÍø³²¤Î°ìÃ×¤«¤é¸òºÝ0Æü¤ÇÆþÀÒ¤ò·è°Õ¡£¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Îµ¶Áõ¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½!! ¥ª¥¿¥¯¡ß¥ª¥¿¥¯=ºÇ¶¯¤Îµ¶ÁõÉ×ÉØÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ª¥¿º§¤Î¥¹¥¹¥á¡ª¡Ù¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÇ¿·Âè3´¬¤è¤ê¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¥ª¥¿º§¤Î¥¹¥¹¥á¡ª¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥ª¥¿¥¯Æ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¤ò¡¢¼«Í³¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡½¡½¡£¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤¹Åì±ÀÎÃÂÀ¡Ê27ºÐ¡Ë¤È¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÈÆ±¿Íºî²È¤ò·ó¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÅÄÌÀÈþ¡Ê30ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼þ°Ï¤«¤é¤Î¡ÖÎø°¦¡×¡Ö·ëº§¡×¤ò´«¤á¤ë°µÎÏ¤Ëíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬±ïÃÌ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤ÎÍø³²¤Î°ìÃ×¤«¤é¸òºÝ0Æü¤ÇÆþÀÒ¤ò·è°Õ¡£¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Îµ¶Áõ¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½!! ¥ª¥¿¥¯¡ß¥ª¥¿¥¯=ºÇ¶¯¤Îµ¶ÁõÉ×ÉØÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ª¥¿º§¤Î¥¹¥¹¥á¡ª¡Ù¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÇ¿·Âè3´¬¤è¤ê¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª