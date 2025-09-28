タレントの渡辺直美が２８日にＳＮＳを更新。大人気俳優との２ショットを公開し話題になっている。

自身のインスタグラムに、「初めての冠旅特番ＴＢＳ『渡辺直美のニッポン０泊バカンス』９／２８ 今夜２１：００放送です！ 日本を思いっきり楽しみたいということで始まった特番です！」と宣伝した。「今回は素敵なゲストの皆様と秩父で沢山遊びました！！！！！竹内涼真大先生が助けてくれました！！！ 本当に楽しかったです」と俳優の竹内涼真とのエピソードを公開した。最後に、「そして、浅草編ではまさかの吉沢大先生がサプライズで来てくださりました！６年ぶりの再会でしたが、ずっと頭真っ白でロケのことあんまり覚えていません。笑 国宝が横にいるプレッシャーから途中でわけわからなくなり、変な告白してました。今でも寝る前になんであんなこと言ったんだろう。って自分でもトラウマになってます笑笑」とパニックになったことを明かした。俳優の吉沢亮との２ショットとともに番組のオフショットを公開した。

この投稿に、「吉沢亮くんとの写真、ちょっと緊張してるの伝わる かわいい」「楽しそうな写真ばかり」「国宝が横にいるプレッシャーに大爆笑。寝る前に思い出すのめちゃくちゃわかる。」などのコメントが寄せられている。