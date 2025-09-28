◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３２節 Ｃ大阪―京都（２８日・ヨドコウ）

現在３位の京都が、Ｃ大阪戦のスタメンを発表した。

試合前時点で、首位・鹿島との勝ち点差は８。優勝争い最前線に残るために、落とせない一戦となる。スタメンにはこの日でＪ１通算５０試合出場達成となるＧＫ太田岳志、リーグ２位の得点数を誇るＦＷラファエルエリアスらが名を連ねた。

前節終了時点で、得点総数（Ｊ１で京都が２位、Ｃ大阪が３位）、１試合平均得点数（同京都が２位、Ｃ大阪が３位）、１試合平均走行距離（同Ｃ大阪が１位、京都が３位）と、いずれもリーグ上位の数値を誇る両チーム。Ｃ大阪も前節・鹿島戦（１●３）から先発１０人を入れ替えた。まさしく「どつきあい」の９０分が予想される。

両チームのスタメンは以下の通り。

【Ｃ大阪】

ＧＫ 福井光輝

ＤＦ ディオンクールズ、井上黎生人、畠中槙之輔、大畑歩夢

ＭＦ 香川真司、田中駿汰、柴山昌也

ＦＷ ラファエルハットン、チアゴアンドラーデ、ルーカスフェルナンデス

ベンチメンバー キムジンヒョン、進藤、奥田、高橋喜田、本間、吉野、中島、ヴィトールブエノ

【京都】

ＧＫ 太田岳志

ＤＦ 福田心之助、宮本優太、須貝英大、鈴木義宜

ＭＦ ジョアンペドロ、福岡慎平、松田天馬、平戸太貴

ＦＷ ラファエルエリアス、原大智

ベンチメンバー 圍、アピアタウィア、レオゴメス、山田、奥川、佐藤、中野、グスタボバヘット、長沢