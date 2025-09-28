柏　１７年以来勝ちなしの天敵を破り優勝戦線に踏みとどまれるか…敵地・川崎戦の先発を発表

◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３２節 川崎―柏（２８日・Ｕ等々力）

柏はアウェーで川崎と対戦する。

先発が発表され、柏はＦＷ垣田裕暉、ＭＦ小泉佳穂らが名を連ねた。２戦連続で先発していたＦＷ細谷真はベンチからのスタートになった。今季チーム最多１１得点のＦＷエリソンが警告の累積で欠場の川崎はＦＷラザル・ロマニッチが先発となった。公式戦８戦で８ゴールを決めているＦＷ伊藤達哉はユース時代に過ごした柏からゴールを狙う。

柏は２０１７年以降、川崎にリーグ戦で６分９敗。勝利すれば、ＦＷディエゴ・オリベイラがハットトリックを決めて５―２で勝利した１６年８月２７日の試合以来となる。最後の勝利時も在籍していた選手は、ＭＦ手塚康平と当時２種登録のＤＦ古賀太陽のみだ。首位の鹿島とは前節終了時点で勝ち点５差。前日に鹿島が名古屋に勝利したため、暫定で８差に広がっている。天敵を破り、優勝戦線に踏みとどまりたい。

◆川崎―柏戦の先発メンバー

【川崎】

▽ＧＫ 山口瑠伊

▽ＤＦ ファンウェルメスケルケン際、ウレモビッチ、佐々木旭、三浦颯太

▽ＭＦ 河原創、脇坂泰斗、山本悠樹

▽ＦＷ 伊藤達哉、マルシーニョ、ロマニッチ

【柏】

▽ＧＫ 小島亨介

▽ＤＦ 馬場晴也、古賀太陽、杉岡大暉、ジエゴ

▽ＭＦ 山田雄士、小屋松知哉、中川敦瑛、小泉佳穂

▽ＦＷ 垣田裕暉、仲間隼斗