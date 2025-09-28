¡Úºå¿À¡Û¼é¸î¿À¡¦´äºêÍ¥¤¬µÕÅ¾µö¤·ÇÔÀï¡¡µÚÀî²íµ®¤Ï¥×¥íÌîµå¿·¤Î£±£¸ÀïÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¡¡ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬£µ£°ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£²¡½£´ÃæÆü¡Ê£²£¸Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬ÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿¡££±£²¾¡£±£³ÇÔ¤ÇÂÐÃæÆüÀï¤Î¥·¡¼¥º¥óÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¡£¡Ö´°Á´Í¥¾¡¡×¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£µ²ó¤Ë¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤ÎÏ¢ÂÇ¤ËÅ¬¼º¤âÍí¤ßÆ±ÅÀ¡££¶²ó¤Ë¤Ï£²»à»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬±¦Á°¤Ø¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶¤Ï£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£½é²ó¡¢ÉÔ±¿¤ÊÏ¢ÂÇ¤Ç£±»àËþÎÝ¤ò¾·¤¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÀèÀ©ÂÇ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡££²²ó°Ê¹ß¤Ï¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤È¹¥Åê¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ë£¶·î£¸Æü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¡¢£±£±£²Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£·²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿µÚÀî¤Ï£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Î²÷Åê¡££°£µÇ¯¡¦Æ£Àîµå»ù¤é¤òÄ¶¤¨¡¢¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤Î£±£¸ÀïÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£µ£²¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Îµð¿Í¡¦ÂçÀª¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÐ°æ¤Ï£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¡£¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ÎÏ¢Â³»î¹ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤ò¡Ö£µ£°¡×¡¢µåÃÄµÏ¿¤ÎÏ¢Â³¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤ò¡Ö£´£¹¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë°ÅÅ¾¡£¼é¸î¿À¡¦´äºê¤¬¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÆ±ÅÀÂÇ¡¢ÂåÂÇ¡¦Ê¡±Ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤¿È«¤â¾åÎÓ¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¡£´äºê¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£³¼ºÅÀ¤ÈÍð¤ì¤¿¡£