◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）

秋Ｇ１の開幕を告げる電撃６ハロン戦に１６頭が出走し、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）がＧ１初勝利を決めた。三浦皇成騎手は１２７度目のＪＲＡ・Ｇ１騎乗で待望の初勝利となった。大外枠から道中は２番手から進め、ゴール前で武豊騎手が騎乗したジューンブレアとの叩き合いを制した。勝ちタイムは１分６秒９。

７番人気のジューンブレア（武豊騎手）が２着。２番人気のナムラクレア（クリストフ・ルメール騎手）が３着となった。

単勝は５０００円。馬連１３‐１６は６万８３０円。馬単１６→１３は１１万９９２０円。３連複６‐１３‐１６は１１万６７２０円。３連単１６→１３→６は１３０万１１５０円の大荒れ決着となった。

川田将雅騎手（ルガル＝１２着）「具合はすごく良かったですけど、全く進む気がないままでした」

松若風馬騎手（ペアポルックス＝１３着）「見えない疲れがあったのかもしれませんね。スタートが決まらなかったし、ペースも遅かったので、展開も向かなかったです。返し馬から上ずって走っている感じがあったので、夏に続けて使ってきた影響があったのかもしれません」

丹内祐次騎手（ドロップオブライト＝１４着）「スタートが決まって、リズム良く走れました。これならもう少し伸びるかと思ったんですが、意外と脚を使えなかったです」

団野大成騎手（ヤマニンアルリフラ＝１５着）「（状態は）すごく良かったと思います。スタートで出遅れてしまったので…」

戸崎圭太騎手（カピリナ＝１６着）「ちょっと外枠で難しかったですね。ただ、もっとついていけないかと思ったんですが、意外とついていくことはできたので、そのあたりのスピードへの対応はできるようになっていましたね。もともと右に流れて走るところがあるので、もっと囲まれている方が競馬はしやすかったです。具合が良かっただけに残念です。条件がかみ合えば、もっとやれると思います