「いつも黒選びがち」な人へ！【GU】プチプラだから試しやすい♡「ブラウン色バッグ」

黒ばかり選んでしまう大人世代のバッグコーデに、新しい風を取り入れるならブラウンが狙い目。【GU（ジーユー）】のブラウンバッグは、深みのある落ち着いた色味から、軽やかな明るめトーンまであり、普段のスタイルに自然となじみやすいのが魅力です。価格も手に取りやすいから、毎日のコーデにちょっとした変化をもたらしてくれそうなバッグを見つけてみて。

おしゃれブラウンでコーデをアップデート

【GU】「ダンプリングバッグ」\1,990（税込）

黒のバッグを選びがちな人も取り入れやすい、ブラウンカラーのバッグ。こちらはほどよく丸みを帯びたデザインにギャザーが効いていて、持つだけでコーデにやわらかさを添えてくれそうです。ショルダーベルトは長さ調整でき、肩がけや斜めがけなどシーンに合わせてアレンジ可能。

上品シンプルでさまざまな着こなしにマッチする大人のブラウン

【GU】「2WAYロングベルトバッグ」\2,990（税込）

収納力があり、日常使いからお仕事シーンまで幅広く活躍してくれそうなバッグ。A4サイズもすっきり収まる大きさで、内ポケットやマチ付きのデザインが実用的です。シンプルながら上品な雰囲気で、カジュアルにもきれいめにもマッチする頼れるバッグになりそう。

大人のコーデに寄り添う上品カラーバッグ

【GU】「ワイドボストンバッグ」\2,990（税込）

深みのあるブラウンカラーが上品さを添える横長シルエットのボストンバッグ。ロングハンドル付きで肩がけしやすく、500mlペットボトルもすっきり収まるサイズ感です。落ち着いた色味なので、大人コーデに自然となじみ、普段使いはもちろんきちんと感が欲しいお出かけシーンにも活躍してくれそう。

明るめブラウンで軽やかに大人映え

【GU】「スクエアフラップショルダーバッグ + E」\2,990（税込）

スクエア型のシルエットに、マチ付きで収納力もしっかり確保されたショルダーバッグ。差し込み式のバッグルがデザインのアクセントになり、シンプルながらもほどよい存在感を放ちます。ショルダーベルトは長さ調整できるので、肩がけにも斜めがけにも対応。軽やかな明るめブラウンで、いつものコーデにすっとなじみそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki