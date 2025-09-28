ÁÝ½ü¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¡ª½Å¤µ¤¿¤Ã¤¿1¥¥í¡ª¡Ú¥Þ¥¥¿¡Û¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ¡ª
½Å¤¯¤ÆÂçÊÑ¤ÊÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤«¤é²òÊü¡ª½Å¤µ¤¿¤Ã¤¿1¥¥í¤Î¡Ú¥Þ¥¥¿¡Û¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ¡ª
¥Þ¥¥¿¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤È·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÁÝ½ü¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¤ï¤º¤«1¥¥í¥°¥é¥à¤ÈÈó¾ï¤Ë·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÏÓ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤ä³¬ÃÊ¤ÎÁÝ½ü¤â³Ú¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
10.8¥Ü¥ë¥È¤Î¥¹¥é¥¤¥É¼°¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¢¶¯¡¢É¸½à¤Î3ÃÊ³¬¤ÇµÛ°úÎÏ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¡£µÛ¹þ¤ß»Å»öÎ¨¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥â¡¼¥É¤Ç30¥ï¥Ã¥È¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¤ì¤¿µÛ°úÎÏ¤Ç¡¢·ä´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥´¥ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛ¤¤¼è¤ë¡£
¥´¥ß¼Î¤Æ¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ³°¤¹¤À¤±¤Î¡Ö¥«¥×¥»¥ë¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤ò±ø¤µ¤º´ÊÃ±¤Ë½èÍý¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ç¡¢²÷Å¬¤ËÏ¢Â³±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÅÀÌÇ¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëLED¥é¥¤¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÍÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤òËÉ¤°¡£
