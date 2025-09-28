お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が、27日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・35）に出演。「ダチョウ倶楽部」寺門ジモン（62）の衝撃の発言を明かした。

「ジモンさん凄いと思ったのが」と切り出したジュニア。ジモンとは共通の友人がいるとして「その友人が美食家で、おいしいと思うイタリアン」に友人とジモンの2人で食事に行ったと語り出した。

そこのイタリアンは「ワンオペで兄ちゃんがやってて…いろんなイタリアの地方の料理を出してくれる」といい、ジュニア自身もお気に入りのお店だったと回顧。しかし、ジモンは「“ああこの程度ね”って言って“それよりさ”ってそのシェフに“Tシャツ生乾きの匂いするからそれ変えた方が良いわ”って」まさかの指摘をしていたと語った。

ジュニアは「思ったって言われへんやん。それをズバッて言うところがスゲえなって」と興奮。ジモンは「思い出した…大変申し訳ありませんでした」と声を張り上げて謝罪していた。

話を聞いていた「おぎやはぎ」矢作兼は「マンガに出てきそうなエピソード。かっこいい」と絶賛。ジモンは「そのレストランの料理を見て光があったから、それを悪い方にしてほしくはなくて、もっと伸びるなら絶対まずは洋服からって思った」と弁明した。