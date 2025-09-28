¡ÚDeNA¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛÊá¼ê¤Î¤ßÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡ÃÝÅÄÍ´¤È»³ËÜÍ´Âç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡2°Ì¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤Â³¤¯¡¡
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç-DeNA(28Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
3°Ìµð¿Í¤È¤Î2°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëDeNA¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¹Åç¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìî¼ê¤ÏÁ°Æü¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤ßÆþ¤ìÂØ¤¨¡£»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤ÏÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿ÀÂÇÀþÁê¼ê¤Ë¡¢7²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç4¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢¾¡¤È¹¥Åê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¹¥Åê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢¦ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1(±¦)ÃæÂ¼¾©À®
2(Ãæ)ÂçÀ¹Êæ
3(»°)º´¡¹ÌÚÂÙ
4(°ì)¥â¥ó¥Æ¥í
5(Æó)Á°ÀîÀ¿ÂÀ
6(º¸)ÎÓ¹¸ÂÁ
7(Í·)ÌðÌî²íºÈ
8(Êá)À¶¿å³ð¿Í
9(Åê)郄ÂÀ°ì