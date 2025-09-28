¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æº£¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¡¡¿¼Áð¤¬½é¥Ûー¥à¥é¥ó¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¤¤«¤»¤º¡¡¹Åç¤ËÂçÇÔ¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ë¡¡
¥×¥íÌîµå¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥êー¥°ºÇ½ªÀï¡£¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ï28Æü¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Î¤Á¤åー¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤åー¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¡¢1800¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡Ö¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡×¤Îº£¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¹Åç¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¥Ï¥ä¥Æ¤Ï3²ó¥¦¥é¡¢1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥ÊーÌµ¤·¤Ç8ÈÖ¡¦¿¼Áð¡£¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Îº£¥·ー¥º¥ó½é¥Ûー¥à¥é¥ó¡ª
Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥Ï¥ä¥Æ¤Ï4²ó¥¦¥é¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é3ÈÖ¡¦ÃçÂ¼¡¢4ÈÖ¡¦Ìî¸ý¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¡É½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É6ÈÖ¡¦¹â¶¶¤¬ ¼¹Ç°¤Î¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤òÁª¤Ó2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ë¡£
ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï7ÈÖ¡¦¿¼Ã«¡£¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤òÂÇ¤Ä¤âÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¤Î¥°¥é¥Ö¤Ø¡¦¡¦¡¦Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÍÞ¤¨¤¿¹Åç¤Ï5²óÉ½¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥êー¥É¤ò¹¤²¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡É¹Åç¥Úー¥¹¡É¤Ë¡£
°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¥Ï¥ä¥Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å ºÆ»°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¡É¤¢¤È1ËÜ¡É¤¬½Ð¤º1ÅÀ¤¬±ó¤¤»î¹çÅ¸³«¤Ë¡£
»î¹ç½ªÈ×¤ËÅê¼ê¿Ø¤¬Êø¤ì¤¿¥Ï¥ä¥Æ¤Ï1-13¤ÇÇÔ¤ì²ù¤·¤¤¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
