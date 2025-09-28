桜田ひより、“父”との2ショットに反響「かっこよすぎるお父さん」「ダンディなパパとかわいい娘」
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（10月8日スタート、毎週水曜 後10：00）の公式インスタグラムが28日までに更新され、桜田と北村一輝の“親子”写真が公開された。
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなる。北村は、結以の父で日本有数の製薬会社の社長・慶志を演じる。
公式アカウントは「八神親子」とつづり、ドレス姿の桜田に“父”北村が寄り添う2ショットを公開した。
この投稿には「かっこよすぎるお父さん」「仲良し親子に見えますが…」「素敵な親子ショット」「ダンディなパパとかわいい娘」「お嬢様すぎてかわいい」といった声が寄せられている。
