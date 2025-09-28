7²ó¤Ë¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤á¤ëüâ»ûË¾Ì´¤Î»Ñ¤â
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü 4-2 ºå¿À(28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
7²óÎ¢ºå¿À¤Î¹¶·âÁ°¤Ë¹Ã»Ò±àÌ¾Êª¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤Î±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤Î±é½Ð¤Ï¡¢3·î9Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡£
µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿É÷Á¥¤Ï¡¢3·î¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼þ°Ï¤ÎÈôË÷ÂÐºö¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¼°¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¡£¤Þ¤¿µå¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤Î²ó¼ý¤ÈºÆ»ñ¸»²½¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«¿§¤¤É÷Á¥¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÌ¤ë¸÷·Ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ß¤·¤¤¡×¡Ö¤ß¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¡£ºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï郄»ûË¾Ì´Áª¼ê¤¬ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ë±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£