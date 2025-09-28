Ë¾ºÎ¶¡¡·ë¤Ó¤ÇÂç¤ÎÎ¤Æ¤¤Á¡ª¡Ö¹Ë½éV¡×·ü¤±90ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ø¡¡¤Ê¤ë¤«¡È28Ç¯¤Ö¤êÂçµÕÅ¾»òÇÕ¡É
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤¬·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇÅì¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½Õ¾ì½ê°ÊÍè90ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡13¾¡1ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤ò1º¹¤ÇÄÉ¤¦·Á¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿Ë¾ºÎ¶¡£11ÆüÌÜ¤Þ¤ÇÁ´¾¡¤Ç¾ì½ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢²£¹ËÂÐ·è¤òÀ©¤·½é¾ì½ê°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë»òÇÕ¤ØÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´¿À¼¤«¤éÀÅ¼ä¤Ø¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤¢¤ê¡£°ì½Ö¤Î·èÃå¤Ë¹ñµ»´Û¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13¾¡2ÇÔ¡£ºÆ¤Ó¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡14ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¸å¡¢»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¾ì½êÁ°¤Ë¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤òÈ¯¾É¤·¡¢13ÆüÌÜ¤Ë¤â¹øÄË¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£12¡¢13ÆüÌÜ¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¹ø¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡£Âç¾æÉ×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬²£¹Ë¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¡£»ÙÅÙÉô²°¤Ç3Æü¤Ö¤ê¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡Ö»Ä¤ê°ìÈÖ½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²£¹ËÆ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇËÜ³ä¡¢·èÄêÀï¤ËÏ¢¾¡¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï97Ç¯²Æ¾ì½ê¡¢2ÇÔ¤À¤Ã¤¿½ì¤¬ËÜ³ä¤Ç1ÇÔ¤Îµ®Çµ²Ö¤ò²¼¼êÅê¤²¤Ç°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÏÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤Æ°ÊÍè28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÂçµÕÅ¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¤âÁá¤¯¡Ö¹Ë½éV¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£