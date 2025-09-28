ºå¿À¡¦´äºê¤Ç¶å²ó¤ËµÕÅ¾µö¤¹¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥ÉÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤º£³¼ºÅÀ¡¡°Ë¸¶¤Î£¶¾¡ÌÜ¤â¾ÃÌÇ
¡¡¡Öºå¿À£²¡Ý£´ÃæÆü¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦´äºê¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¡£µÕÅ¾¤òµö¤·¡¢¤Ê¤ª£±»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶¤¬£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Ç£¶¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¡£¼·²ó¤ÏµÚÀî¡¢È¬²ó¤ÏÀÐ°æ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¼é¸î¿À¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´äºê¤ÏºÙÀî¤ÎÃæÁ°ÂÇ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¤ÏÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç°Ë¸¶¤Î£¶¾¡ÌÜ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±»à»°ÎÝ¤«¤éÊ¡±Ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£ÂÇ¼Ô£´¿Í¤Ë£±£±µå¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¡¢È«¤¬¾åÎÓ¤Ëº¸±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢´äºê¤Ï£³¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¡¢º£µ¨¤ÎÂÐÃæÆü£±£²¾¡£±£³ÇÔ¡£ºÇ½ªÀï¤ÇÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥»£µµåÃÄ¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¡È´°Á´Í¥¾¡¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£