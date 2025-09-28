¡Ò¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤ÇÏÃÂê¡ÓµþÅÔÂç³Ø¡¦³ñÅç·ò¼£¶µ¼ø¤¬²òÀâ¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÈ©¤Î8Âç¥±¥¢
¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î³ñÅç·ò¼£»á¤¬¡¢ÈéÉæ¤Î½ÅÍ×À¤È¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿µ»ö¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤«¤é¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û³ñÅç·ò¼£µþÂç¶µ¼ø¤¬²òÀâ¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÈ©¤Î¡Ò8Âç¥±¥¢¡Ó
¡¡¤è¤¯¡Ö40ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¼«Ê¬¤Î´é¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿ÍÁ°¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¹âÇ¯´ü¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èè¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¿®Íê¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´é¿§¤¬°¤±¤ì¤Ð¼þ¤ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë´é¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¿Í¤«¤é¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤ÏÏ·¤¤¤È¤È¤â¤ËÈÝ±þ¤Ê¤¯¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë´¥Áç¤Ë¤è¤ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ä¡¢¤«¤æ¤ß¤Ë¤è¤ë¤«¤½ý¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤Î¿¯Æþ¤âµö¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¤Ë¡¢Â¾¤ÎÂ¡´ï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈéÉæ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Â¡´ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍ£°ì¡¢Ä¾¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿È¤Ç¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÈ©¤Î·ò¹¯¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î³ñÅç·ò¼£»á
º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡ª¡¡8Âç¥¹¥¥ó¥±¥¢
¡¡ÈéÉæ¤ÎÆ¯¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÊÝ¤ÄÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÊªÍýÅª¤Ê»É·ã¤È´¥Áç¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¤Î¤â¤Ã¤È¤â³°Â¦¤Ë¤¢¤ë³ÑÁØ¤Ï¡¢³ÑÁØºÙË¦¤¬¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤Î¤è¤¦¤Ë²¿ÁØ¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸ü¤µ¤Ï¤ï¤º¤«0.02mm¡£¿©ÉÊÍÑ¥é¥Ã¥×1ËçÊ¬¤Û¤É¤ÎÇö¤µ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Æ¡¼¥×¤òÈéÉæ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ù¥ê¥Ã¤ÈÇí¤¬¤¹¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë³ÑÁØ¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò10²ó¤Û¤É·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢É½Èé¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ý¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë10²ó¤Û¤ÉÂ³¤±¤ë¤È¡¢¿¿Èé¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ½Ð·ì¤·¤Þ¤¹¡£·ì´É¤ÏÉ½Èé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿Èé¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¤Ï½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢½¤Éü¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢´ðÄìÁØ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÙË¦¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ³ÑÁØ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹¤¤È¤·¤ÆÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó1¥«·î¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿¿Èé¤Ï¤È¤Æ¤â¾æÉ×¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿Èé¤Î¸ü¤µ¤ÏÉ½Èé¤Î10¡Á20ÇÜ¤Û¤É¤Ç2mmÁ°¸å¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä·¤¤Ê¤É»ä¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë³×À½ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î·ø¤¤¿¿Èé¤òÍøÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÀÜ¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³ÑÁØ¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥±¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÐºö1¡¡ÂÎ¤òÀö¤¦¤Î¤Ï¼ê¤Ç½½Ê¬¡ª
¡¡ÆþÍá»þ¤Ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥¿¥ª¥ë¤Ç¤´¤·¤´¤·¤È¤³¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤«¤¹¤ê¤ä´¥ÉÛËà»¤¤Ê¤É¤Ç²á¾ê¤ËÈéÉæ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤È¡¢Çö¤¤³ÑÁØ¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤òÀö¤¦¤È¤¤Ï¡¢ÀÐ¸´¤ò¤è¤¯Ë¢Î©¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¦¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£³ÑÁØ¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¹¤¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈéÉæ¤«¤éÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤Þ¤¹¡£»ä¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏË¢¤ÇÀö¤¤¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÏÌÊÁÇºà¤Ê¤É¤Î½À¤é¤«¤¤¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÏÆ¤ä¸Ô¤ä¤ª¿¬¡¢¼ª¤ÎÃæ¤Ê¤É¥¢¥Ý¥¯¥ê¥óÁ£¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÉô°Ì¤«¤é½Ð¤¿´À¤Ï¡¢ÂÎÉ½¤ÎºÙ¶Ý¤¬Âå¼Õ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¶¯¤¤Æ÷¤¤¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£Èé»éÁ£¤¬È¯Ã£¤·¤¿¼ª¤Î¸å¤í¤«¤é¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²ÃÎð½¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆ÷¤¤¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤ä¤ä¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀö¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼å»ÀÀ¤ÎÀö¾ôÎÁ¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥åÅù¡Ë¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÈ©¤Ï¼å»ÀÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÈéÉæ¤Ë¾ïºß¤¹¤ë°¶Ì¶Ý¤ÎÁý¿£¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²¹Àô¤ÎÀ®Ê¬¤â¼å»ÀÀ¤Î¤Û¤¦¤¬ÈéÉæ¤ËÍ¥¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥«¥êÀ¤¬¶¯¤¤²¹Àô¤Ï¡¢ÆþÍá¸å¤ËÈ©¤¬¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÀ®Ê¬¤ÇÈéÉæ¤Î³ÑÁØ¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ê¤¬¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤ÈÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼å¤á¡¢ÈéÉæ¤Î°¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î²¹Àô¤Ï¡¢È©¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂÐºö2¡¡Ã¦¥É¥é¥¤¥¹¥¥ó¡ª¡¡ÆþÍá¸å¤ÏÉ¬¤º½á¤¹
¡¡Èé»é¤Ï¼å»ÀÀ¤Î»éËÃ»À¤È¤Ê¤ê¡¢ÈéÉæ¤ËÉÕ¤¤¤¿ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÈé»é¤ÎÊ¬Èç¤Ï¸º¤ê¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤½¤Î¤â¤Î¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¬ÈçÎÌ¤ÏÃË½÷¤È¤â»×½Õ´ü¤«¤é20Âå¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï°Ê¸å¤â¹â¤á¤Ë¿ä°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤ÏÆÃ¤Ë¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾®»ù¤Îº¢¤Ë¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¥¢¥È¥Ô¡¼¤¬»×½Õ´ü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎºîÍÑ¤ÇÈé»é¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤Ë¥É¥é¥¤¥¹¥¥ó¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈé»é¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨»Ä¤ê¤Î6¹àÌÜ¤ò´Þ¤à¡¢ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó12000»ú¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯10·î¹æ¤È¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê³ñÅç·ò¼£¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¡¡ØÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤Î8¤Ä¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡×¡Ë¡£
