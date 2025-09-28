動物病院にて、素直すぎる反応を見せたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で382万2000回再生を突破し、「思った以上に爆上がりで笑っちゃいました」「ご機嫌さん具合が可愛い」「たまらん可愛さ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『病院に注射をしにきた』と知らずテンションMAXのワンコ→思っていた場所と違い…予想外な展開】

テンションMAXの犬、動物病院へ

Instagramアカウント「uisanpo_nyf」の投稿主さんは、「うい」ちゃんという可愛いわんこと暮らしています。この日、ういちゃんはドッグカートに乗って外出したといいます。行く先はドッグラン？公園？ういちゃんは、尻尾をプロペラのように振り回しながらテンションMAXになっていたそう。

しかし、この日の目的地は動物病院でした。待合室に入ってやっとその事実に気が付いたういちゃんは、さきほどまでのハイテンションはどこへやら、ブルブル震え出したといいます。あまりのテンションの下がりっぷりに、同情と笑いが同時に起きてしまいます…！

診察台の上に乗ってからも、ういちゃんの震えは止まることがありませんでした。

本当は怖いけど…強がる姿にキュン♡

しかし、診察台の近くには獣医さんや看護師さんがいます。色んな人に囲まれて、ういちゃんはちょっぴり背伸びしたい気分になった模様。「こんなのへっちゃらだよ」と言わんばかりに、おとなしく検温を受けたのでした。

お次は注射をしたそうです。診察台にペタンと伏せて強張るういちゃんですが、心は負けていなかったよう。抵抗することなく、スムーズに注射をされていたといいます。

結局、ういちゃんは最後まで強がりながら診察を終えたそうです。動物病院は怖いけれど、とっても頑張り屋さんなういちゃんなのでした♡

トリミングの帰りはションボリ…

別の日には、トリミングにやってきたういちゃんの姿も紹介されました。店内に入るなり、尻尾を振り回して喜ぶういちゃん。もしかして、トリミングに出されたあとも震え出してしまうのでしょうか…？

しかし、帰り道のういちゃんは、ションボリと寂しそうだったとか。スタッフさんとの時間が終わってしまったのが余程名残惜しかったのでしょう。その寂しそうな背中から、トリミングは大好きなことが伝わるのでした。

ういちゃんは、とってもお茶目でささみの鱈サンドが大好きな女の子。魅力的なういちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「uisanpo_nyf」の他の投稿からチェックすることができます！

