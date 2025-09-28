¤Ê¤¼¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤±¤¿¤Î¤«¡Ä»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âŽ¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿ÍŽ£¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¡Ú2025Ç¯8·îBEST¡Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙÅÄ½¨¸ã¡ØÇ³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾É¸õ·²¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÖÇ³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾É¸õ·²¡×
ËÜ½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÇ³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾É¸õ·²¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¾¡©¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¡ÈÂ¤¸ì¡É¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤À¤Î¤³¤È¤ÐÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿»×¤¤¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾É¸õ·²¤È¤Ï¡¢
¡ÖËÜÅö¤Ï²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë·üÌ¿¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯»÷¤¿¤³¤È¤Ð¤Ë¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ï¶¯¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢ÎÏ¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¡£Ç³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾É¸õ·²¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Ç³¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Ç³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢Ç³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾É¸õ·²¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢·è¤·¤Æ1¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡ü ËèÆüÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¿Í
¡ü ¾¯¤Ê¤¤Ï«ÎÏ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ç³¤¨¤ë¤³¤È¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í
¡ü ÀÎ¤Ï²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¤½¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡ü ¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢²áµî¤ËÇ³¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í
¡ü ¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¼Ò²ñÊÑ²½¤Ç¡¢Ç³¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í
¡ü ¤Þ¤ï¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤É¤¦¤»¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í
¡ü ¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤Ç¤ÏÆ°¤±¤ë¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¿Í
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¤³¤Î7¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÍýÍ³¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£Ê£¿ô¤ÎÍýÍ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½ªÀï°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇÔÀï¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢1950Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1970Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤Ë¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ç¤·¤¿¡£
Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢µÙÆü¤âÊÖ¾å¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç1¤Ä¤Îµ¿Ìä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¡ÖÃç´Ö³°¤ì¤Ï¥¤¥ä¡×¤È¤¤¤¦Æ°ÊªÅªËÜÇ½
¤½¤Îº¢¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡ÖË¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¸³è¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¡¹¿Í¤Î´ê¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¬ÈÏÅª±Æ¶Á¡×¤È¤¤¤¦¸¶Íý¤Ç¤¹¡£
µ¬ÈÏÅª±Æ¶Á¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¥â¡¼¥È¥ó¡¦¥É¥¤¥Ã¥Á¤È¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¤¬¹Í¤¨½Ð¤·¤¿³µÇ°¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÃç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´Íý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÏÀ¸Â¸¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤è¤¦¡¢½¸ÃÄ¤ÇÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿Æ°Êª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¼«Á³¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëËÜÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë´¶¾ð¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½¸ÃÄ¤Î°ì°÷¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¿©ÎÈ³ÎÊÝ¤ä¿È¤Î°ÂÁ´¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿ËÜÇ½Åª¤Ê´¶¾ð¤¬¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö°¡×¤È¤¹¤ë¶õµ¤
ÆüËÜ¤¬Âç¤¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¡Ö¶õµ¤¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡×¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤«¤éÄ¾ÀÜÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼Ò²ñ¤Î¡ÈÊ·°Ïµ¤¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¿Í¡¹¤òÆ±¤¸Êý¸þ¤Ø¤È¼«Á³¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¬ÈÏÅª±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤Ï³Ú¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âº¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°§»¢¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢²¤ÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÅÊ¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ¤Î¤É¤³¤½¤³¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È³Ñ¤¬Î©¤Ä¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÊ¸²½·÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö°¡×¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤ÏÇ³¤¨¤º¤È¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤ò´Þ¤àÇ»¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÁê¸ß´Æ»ë¼Ò²ñ¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÎÙ¤Î¡û¡û¤µ¤ó¤ÏÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ªÁ°¤ÏÂÕ¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È²ÈÂ²¤«¤é¿¬¤òÃ¡¤«¤ì¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¡ÖÀµ²ò¡×¤È¤µ¤ì¤ë¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç³¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°ì¼ï¤Î¡Ö¼Ò²ñÅªµÁÌ³¡×¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ï¡ÖË¤«¤Ê¹ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ö¤¬ÊØÍø¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ç³¤¨¤º¤È¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¤À¤«¤éÇ¾¤Ï¡¢¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¡ÖÇ³¤¨¤Ê¤¤Êý¸þ¡×¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£
¢£Í»ö¤Ë¡ÖÈ÷¤¨¤ë¡×ÁªÂò¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¤ÏÇ³¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Þ¤À¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¸Â¸¤Î´íµ¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÅÚÂæ¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢ÀïÁè¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÌäÂê¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿½ª¿È¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤âÊø¤ì¡¢¾Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤äÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÄÂ¶â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿¤Ó¤º¡¢À¸³è¶ì¤ËÇº¤à¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤¹¤°¤Ë»à¤Ì¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Íè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤¬¡¢¸½Âå¿ÍÆÃÍ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÇ³¤¨¤ë¡×¤è¤ê¤â¡¢Í»ö¤Ë¡ÖÈ÷¤¨¤ë¡×ÁªÂò¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ä¤³¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç³¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÑ¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤Ã¤È¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤Æ¡Ö¿È¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÂÕÂÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¼«Á³¤ÊËÉ¸æÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÇ³¤¨¤ë¡×¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¿Í
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊÑ²½¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡¢°Â¿´¤ÎÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËèÈÕ»õËá¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é½¢¿²¤¹¤ë¤³¤È¤¬½¬´·²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ°Õ¼±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¡¢Ç¾¤Î¿Ê²½¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µìÀÐ´ï»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æµ®½Å¤À¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀáÌó¤Ï¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÀ¸Ì¿°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤ÊËÜÇ½¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤òÇ³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÍ×°ø¤¬¤â¤¦1¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¾ðÊó²áÂ¿»þÂå¡×¤ÎÅþÍè¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î·úÃÛ²È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ï¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØInformation Anxiety¡Ù¡ÊDoubleday´©¡Ë¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î1ÆüÊ¬¤Î¾ðÊóÎÌ¤Ï¡¢17À¤µª¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤¬°ìÀ¸¤ÇÆÀ¤ë¤â¤Î¤è¤êÂ¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ß¥ë¥°¥é¥à¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÏÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²á¾êÉé²Ù´Ä¶¡×¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤½¤Î¾õ¶·¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¡ÖÂàÈò¾É¸õ·²¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ë¤¹¤ë
£½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÄã¤¤¾ðÊó¤ÏÌµ»ë¤¹¤ë
¤ÀÕÇ¤¤ò¿Í¤ËÉé¤ï¤»Æ¨Èò¤¹¤ë
¤³¤Î¡¡Á¤¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡ÖÇ³¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢°Õ¸«¡¢ÁªÂò»è¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¹Í¤¨¤¿¤ê¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢¤¿¤À¸½¾õ¤ËÎ±¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¤»þÂå¤Ï¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¿Í´Ö¤¬Ç³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤¹¤é¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î4¤Ä¤Î¤É¤ì¤«¤òÆüº¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½Âå¿Í¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¡¢¡Ö·èÃÇÈè¤ì¡×¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃø½ñ¤Ï1989Ç¯´©¹Ô¡¢¥ß¥ë¥°¥é¥à¤Ï1933Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢1984Ç¯Ë×¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äSNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊóÎÌ¤Ï¤µ¤é¤ËÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤êÁ°¤Î»þÂå¤«¤é¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¾ðÊóÎÌ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ë
----------
ËÙÅÄ ½¨¸ã¡Ê¤Û¤Ã¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤´¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î
1999Ç¯¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¸À¸ì³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊPh.D. in Linguistics¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î¡Ë¡£2000Ç¯¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØË¡³ØÉô½õ¶µ¼ø¡£2005Ç¯¡¢¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥ª¥º¥°¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢2008Ç¯Æ±Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£2008Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£2010Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡£»ÊË¡Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý¸À¸ì³Ø¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ°Ê³°¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î´Æ½¤¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆÃÄê¤Î¿Í¤È¤·¤«¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¿¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø²Ê³ØÅª¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÊ¸¶Á¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÇÆ³¤¤À¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿Þ²ò¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÂçÁ´¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î ËÙÅÄ ½¨¸ã¡Ë