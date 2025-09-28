°ËÆ£·òÂÀÏº¤¬¡È¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþ¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡Ö¤½¤³¤Ïµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×¡È¶ÚÆù¥¢¥Ô¡É¤ËÎä¤ä¤ä¤«È¿±þ
¡¡2025Ç¯9·î24Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¡¢°¦ÍÑÉÊ¤é¤·¤¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤òÃúÇ«¤Ë¼êÆþ¤ì¤¹¤ëÃ»¤¤Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶ÚÆù¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡×¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº
¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù¤äNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤È¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£¤½¤Î¸å¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤È¤·¤ÆÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
°ËÆ£·òÂÀÏº¤ÎÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2021Ç¯6·î¤ËÉüµ¢¡£2024Ç¯9·î¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÂà½ê¤·¡¢11·î¤«¤é¤Ï¾®·ª½Ü¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Á°»öÌ³½ê¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌó2²¯±ß¤â¤Îµð³Û¤Î°ãÌó¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÉÔÀ¿¼Â¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¤¤Þ¤À¿¡¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Éüµ¢Ä¾¸å¤Ï»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÇÐÍ¥³èÆ°¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯1·î´üÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Îø¡Á¤«¤¯¤ì¤Ü¤Ã¤Á¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø102²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡ÊFOD¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¬·èÄê¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬ºÆ¤Ó³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¹õ¤¤¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÉ³ÉÕ¤¤ÎÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¾åÈ¾¿ÈÍç»Ñ¡£ÏÓ¤äÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±¢±Æ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ô¤Þ¤ë¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¡Õ¤È¡¢Ì¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤Þ¤Àº¬¶¯¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô¡Ø²¶¤Î¶ÚÆù¤ò¸«¤Æ¡Ù¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡Õ
¡Ô°ËÆ£·òÂÀÏº¤ËÆùÂÎÈþ¤Ïµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÈ¾Íç¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¼êÆþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶SNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Ã¤Ý¤¤¡Õ
¡¡²Ú¤ä¤«¤ÊºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤¤À¸·¤·¤¤ÌÜÀþ¤âÃí¤¬¤ì¤ë°ËÆ£¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡½¡½¡£