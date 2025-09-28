¤Ê¤¼¾¾Ê¿Äê¿®¤ÏÂç±ü¤ÎŽ¢ËâÊªŽ£¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¤Î¤«¡ÄÂç²ÏŽ¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤Ç±ÇÈþ¤¯¤é¤é¤¬±é¤¸¤ëÂçºê¤È¤Î¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¤Î¾¡ÇÔ
¢£ÄÕ½Å¤Î»þÂå¡¢¹¾¸Í¾ë¤Î½÷¤¿¤Á¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ä
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Î¹¾¸Í¾ëÂç±ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¢Àª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤Î½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É®Æ¬Ï·½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹â³Ù(¤¿¤«¤ª¤«)¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤Î¹â³Ù¤ò½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â³Ù¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹â³Ù¤ÏÊõ±Ê6Ç¯¡Ê1709¡Ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢´²À¯6Ç¯¡Ê1796¡Ë¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â³Ù¤Ï¸µ¤Ï¡Ö¤æ¤Õ¡×¤È¸À¤¤¡¢Íøº¬É±¡ÊÀçÂæÈÍ¼ç¡¦°ËÃ£½¡Â¼¤ÎÀµ¼¼¡£µª½£ÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀî½¡Ä¾¤ÎÌ¼¡Ë¤Ë»Å¤¨¤ë¾åûá(¤¸¤ç¤¦¤í¤¦)¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Íøº¬É±¤Ï±äµý2Ç¯¡Ê1745¡Ë¤Ë»àµî¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤æ¤Õ¡×¤Ï¡Ö»°¼¼¡×¤È²þ¤á¤Æ¾·³¡¦²È½Å¤ÎÃäÃË¡¦²È¼£ÉÕ¤¤Î¡Ö¾åûáÇ¯´ó¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¾·³ÉÕ¤¾åçÅ¡Ö¹â³Ù¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¹â³Ù¤è¤êÀè¤Ë¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿É®Æ¬Ï·½÷¡¦¾¾Åç
¹â³Ù¤¬¸¢Àª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¼£¡Ê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏâÃÅç½¨ÏÂ¤¬±é¤¸¤¿¡Ë¤Î¼£À¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²È¼£¤ÎÆýÊì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾Åç¶É¤È¤¤¤¦½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤âÂç±ü¤ÎÉ®Æ¬Ï·½÷¤È¤·¤Æ¸¢Àª¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¾Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤³¤Ç¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¾Åç¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Êõ±Ê6Ç¯¡Ê1709¡Ë¤Î¤³¤È¡£¹â³Ù¤ÈÆ±Ç¯¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Ï¹¾¸Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µþÅÔ¤Ç¤·¤¿¡£
¸ø²È¤Îºù°æ·ó¶¡¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¾¾Åç¤Ï¡¢Ãæ¸æÌçÅ·¹Ä¤Î½÷¸æ¡¦¶á±Ò¾°»Ò¡Ê¶á±Ò²Èô¦¤ÎÌ¼¡Ë¤ËÅö½é»Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾°»Ò¤ÏÃæ¸æÌçÅ·¹Ä¤ËÆþÆâ¤·¡¢¾¼¿Î¿Æ²¦¤ò»º¤ß¤Þ¤¹¤¬¡Ê1720Ç¯¡Ë¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾Åç¤Ï¼ç¤ò¼º¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¡£¾¾Åç¤¬¼¡¤Ë»Å¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÝ»Ò½÷²¦¤Ç¤·¤¿¡£ÇÝ»Ò¤Ï¹ÄÂ²¡¦Éú¸«µÜË®±Ê¿Æ²¦¤ÎÌ¼¤Ç¤¹¡£ÇÝ»Ò¤¬²Ç¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÁÀî²È½Å¤Ç¤¹¡£²È½Å¤Ï8Âå¾·³¡¦ÆÁÀîµÈ½¡¤ÎÃäÃË¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤Ë9Âå¾·³¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
µýÊÝ16Ç¯¡Ê1731¡Ë¡¢¹¾¸Í¤Ë²¼¸þ¤¹¤ëÇÝ»Ò¤Ë¾¾Åç¤â½¾¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¤«¤é¹¾¸Í¾ëÂç±ü¤Ø¡¢¾¾Åç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¡Ê1733Ç¯¡Ë¡¢ÇÝ»Ò¤Ï²ûÇ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»º¸å¤ÎÈîÎ©¤Á¤¬°¤¯¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾Åç¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ç¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸µÊ¸2Ç¯¡Ê1737¡Ë¡¢²È½Å¤ÏÂ¦¼¼¤ª¹¬¤ÎÊý¤È¤Î´Ö¤Ë²È¼£¡ÊÍÄÌ¾¡¦ÃÝÀéÂå¡Ë¤ò¤â¤¦¤±¤Þ¤¹¡Ê¤ª¹¬¤ÏÇÝ»Ò¤Î¸æÂ¦ÉÕ¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
¤³¤Î²È¼£¤ÎÆýÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¾¾Åç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¾¾Åç¤Ï·ëº§¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼øÆý¤¹¤ë½÷À¤ÏÊÌ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¼£¤ÎÀµ¼¼¡¦¸Þ½½µÜÎÑ»Ò½÷²¦¡Ê´×±¡µÜÄ¾¿Î¿Æ²¦¤ÎÌ¼¡Ë¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¤¿¤á´²±ä2Ç¯¡Ê1749¡Ë¤Ë¾åÍì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾Åç¤Ç¤¹¡£²È½Å¤Î»þÂå¤ËÂç±ü¤ÎÏ·½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Åç¤Ï¡¢²È¼£¤¬¾·³¤Ë½¢Ç¤¡Ê1760Ç¯¡Ë¤·¤Æ¤«¤é¤âÏ·½÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾¾Åç¤Ï¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡Ê11Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ¤Î¼ÂÉã¡Ë¤ÎÀµ¼¼¤È¤Ê¤ëºß»Ò½÷²¦¡Êµþ¶ËµÜ¸ø¿Î¿Æ²¦¤ÎÌ¼¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê1767Ç¯¡Ë¡¢»²Æâ¤·¸åºùÄ®Å·¹Ä¤ËÇÒ±Ú¡£Å·ÇÖ¤òÇÒÎÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢¶É¹æ¤òµö¤µ¤ì¡Ö¾¾Åç¶É¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£10Âå¾·³¡¦²È¼£¤ÎÆýÊì¤È¤·¤ÆÂç±ü¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë
É®Æ¬Ï·½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Åç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸¢Àª¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òºÜ¤»¤ë¤Î¤¬¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Î¿ïÉ®¡Ø¹Ã»ÒÌëÏÃ¡Ù¤Ç¤¹¡£Æ±½ñ¤ÎÃø¼Ô¤ÏÈîÁ°¹ñÊ¿¸ÍÈÍÂè9ÂåÈÍ¼ç¤Î¾¾±ºÀ¶¡Ê¹æ¡¦ÀÅ»³¡Ë¡£¤Ç¤Ï¡Ø¹Ã»ÒÌëÏÃ¡Ù¤Ë¤Ï¾¾Åç¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÂçÇ¯´ó¡×¾¾Åç¤Ï¸¢°Ò¤òÂç±ü¤Ë¿¶¤ë¤¤¡¢¤È¤¬¤á¤ë¼Ô¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¤³¤È¡£¾¾Åç¤Ï¡ÖÁÇ¿Í¶¸¸À¡×¤¹¤ë¼Ô¤é¤ò½÷¾è¤êÊª¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Âç±ü¤Ë¾·¤Æþ¤ì·à¾ì¤Î¿¿»÷¤ò¤µ¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¶¸¸À¤¹¤ë¼Ô¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾¾Åç¤Î¿ÆÎà¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¾ë¤Î¸æ¹Éß¸æÌç¤ò¾è¤êÊª20Äò¤ÇÄÌ¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¾Åç¤Î¿ÆÎà¤Ê¤É1¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤ÇÌµ»ö¤ËÄÌ¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ìç±Ò¤ÎÄ¹´±¤¬°ÍÅÄËÁ°¼éÀ¯¼¡¤È¤¤¤¦¹äÄ¾¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£À¯¼¡¤ÏÈÖ¤ÎÆ¬¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¾¾Åç¤Î¿ÆÎà½ñ¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£ÃË»Ò¶ØÀ©¤ÎÂç±ü¤ËÃË¤¿¤Á¤ò°ú¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¿ÆÎà½ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¾¾Åç¤È±ïÂ³¤¤Î½÷À¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼¡¤Ï¡Ö½÷¾è¤êÊª¡¢3Äò¤ÏÄÌ¤¹¤Ù¤·¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÏÄÉ¤¤ÊÖ¤»¡×¤È¶ì¡¹¤·¤¯»Ø¿Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£17Äò¤Î¾è¤êÊª¤Ï¸æÌç¤òÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾¾Åç¤ÏÁÇ¿Í¶¸¸À¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±½ñ¤Ë¤Ï¾¾Åç¤ÎÈ¿±þ¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤¤¤Ë»ÄÇ°¤¬¤ê¡¢¤«¤ÄÅÜ¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÍÅÄÀ¯¼¡¤ÎÂç±ü¤Ç¤ÎÉ¾È½¤Ï¤³¤Î°ì·ï°Ê¹ß¡¢°²½¡£À¯¼¡¤Ï¸å¤ËÏ·Îð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂàÇ¤¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¸«²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ÆÊõÎñÇ¯´Ö¡Ê1751¡Á1764¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾¾Åç¤Ë¼¡¤°Âç±ü¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¹â³Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌÀÏÂ´ü¡Ê1764¡Á1772¡Ë¤Ë¤Ï¹â³Ù¤¬Âç±ü°ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¹â³Ù¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¾Åç¤Î¸ÀÆ°¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â³Ù¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢´Ø·¸¤ò¼è¤ê·ë¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¸å¤ËÏ·Ãæ¤È¤Ê¤ëÅÄ¾Â°Õ¼¡¡Ê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¸¬¤¬±é¤¸¤¿¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¹â³Ù¤Ï°Õ¼¡¤È¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Âç±ü¤Ç¤Î¸¢Àª¤òÊÝ»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢°Õ¼¡¤Ï¹â³Ù¤È·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç±ü¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤»¤ó¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Õ¼¡¤ÏÂç±ü¤Ç¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¡¦¹â³Ù¤È·ë¤ó¤À¤³¤È¤â¤½¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÀÏÂ´ü¡¢ÀçÂæÈÍ¼ç¡¦°ËÃ£½ÅÂ¼¤Ï¼«¿È¤Î´±°Ì¤òÃæ¾¤Ë¾º¿Ê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯±¿Æ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬²ó¤·¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢Ï·Ãæ¤Î¾¾Ê¿Éð¸µ¡¢¸æÂ¦¸æÍÑ¼è¼¡¤ÎÅÄ¾Â°Õ¼¡¡¢¤½¤·¤Æ¹â³Ù¤ÎÌ¾¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â³Ù¤¬ÂçÌ¾¤Î´±°Ì¾º¿Ê¤Ë¸ýÅº¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà½÷¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤¬±®(¤¦¤«¤¬)¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉÚ±Ê°¦¤¬±é¤¸¤¿¹â³Ù¤Î¡ÖÀ¯¼£ÎÏ¡×
¤·¤«¤·Å·ÌÀ6Ç¯¡Ê1786¡Ë8·î¤Ë10Âå¾·³¡¦²È¼£¤¬ÉÂ»à¤¹¤ë¤ÈÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾·³¤Î»à¤ËÈ¼¤¤¡¢°Õ¼¡¤ÏÏ·Ãæ¤ò¼¿¦¡£¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¡Ê1787Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÇò²ÏÈÍ¼ç¤À¤Ã¤¿¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç°æ¾åÍ´µ®¤¬±é¤¸¤ë¡Ë¤¬Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â³Ù¤ÏÄê¿®¤ÎÏ·Ãæ½¢Ç¤¤ËÈ¿ÂÐ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¡ÖÅÄ¾ÂÇÉ¡×¤À¤Ã¤¿¹â³Ù¤¬¡¢°Õ¼¡¤ò¼Øéù(¤À¤«¤Ä)¤Î¤´¤È¤¯·ù¤¦Äê¿®¤¬¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
Äê¿®¤Î¼Â¤ÎËå¤Î¼ïÉ±¡Êµª½£ÈÍ¼ç¡¦ÆÁÀî¼£Êõ¤ÎÀµ¼¼¡Ë¤¬¾·³¡¦²È¼£¤ÎÍÜ½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¾·³¤Î±ï¼Ô¤¬ËëÀ¯¤Ë»²Í¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤éÄê¿®¤ÎÏ·Ãæ½¢Ç¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âÄê¿®¤òÏ·Ãæ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¹â³Ù¤Î¿´Ãæ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â³Ù¤ÈÂìÀî¡ÊÂç±üÏ·½÷¡Ë¤Ï11Âå¾·³¡¦²ÈÀÆ¡Ê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¾ëÉ°Íù¤¬±é¤¸¤ë¡Ë¤«¤éÄê¿®¤ÎÏ·ÃæÅÐÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤ÇÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£9Âå¾·³¡¦²È½Å¤ÎÂå¤Ë¡Ö¾·³¤Î±ï¼Ô¤òËëÀ¯¤Ë»²Í¿¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¾å°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤é¡¢²È½Å¤Î¾å°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¹â³Ù¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²È½Å¤¬¸À¤¦¡Ö¾·³¤Î±ï¼Ô¡×¤È¤Ï¡ÖÊìÊý¤Î¿ÆÎà¡×¤Î°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â³Ù¤é¤Ï¤½¤ì¤ò²¡¤·¹¤²¤Æ¡¢Äê¿®¤ÎÅÐÍÑ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ï·½÷¤ÎÂçºê¤ÈÂÐÌÌ
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹â³Ù¤Î°Õ¸þ¤ËÈ¿¤·¤ÆÎò»Ë¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¹â³Ù¤Î¼ê¤«¤éÂç±ü¤Î¸¢ÎÏ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Âç±ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯¼£¹©ºî¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸æÇ¯´ó(¤ª¤È¤·¤è¤ê)¤ÎÂçºê(¤ª¤ª¤µ¤)¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂçºê¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤Î±ÇÈþ(¤¨¤ß)¤¯¤é¤é¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºê¤Ï°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸æ»°¶ª¤Î°ì¶¶²È¤Ç²ÈÀÆÉÕ¤¤ÎÏ·½÷¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢²ÈÀÆ¤Î¾·³½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢Âç±ü¤Ç¸¢Àª¤ò¸Ø¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âçºê¤ÏÅÄ¾Â´ó¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÀÆ¤ÎÉã¡¦°ì¶¶¼£ºÑ¡Ê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬È¿ÅÄ¾Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢È¿ÅÄ¾ÂÇÉ¡ÊÎã¤¨¤Ð¸æ»°²È¡Ë¤Î²ñ¹ç¤Ë¤â½Ð¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì¶¶¼£ºÑ¤ÏÅÄ¾ÂÇÉ¤Î¾·³Â¦¶á¡¦²£ÅÄ½à¾¾(¤Î¤ê¤È¤·)¤òÄÉ¤¤Íî¤È¤½¤¦¤È²èºö¡£Âçºê¤Ë¡Ö½à¾¾¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤è¤¦¼è¤ê·×¤é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçºê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤½¤ì¤Ï¤Ï¤Ê¤Ï¤ÀÆñ¤·¤¯¡¢»ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡×²òÇ¤¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âçºê»Ï¤á¤È¤¹¤ëÂç±ü¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éËëÉÜ¿Í»ö¤Ë¿¼¤¯²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤ÆÄê¿®¤ÏÏ·Ãæ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¡¢Âçºê¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ±³Ê¤À¤È¸À¤¦Âçºê¡¢Äê¿®¤Ï¡Ö½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¡×¤È·ãÅÜ
¤½¤ÎºÝ¡¢Âçºê¤ÏÄê¿®¤Ë¡ÖÏ·Ãæ¤È¸æÇ¯´ó¤Ï¸æÆ±Ìò¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±ü¸þ¤¤Î¤³¤È¤Ï¿½¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¤Î¤¬Äê¿®¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂçºê¤è¡¢ÉÔÆÏ¤¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤¹¡£Ï·Ãæ¤Ë¸þ¤«¤¤Æ±Ìò¤È¤Ï²¿»ö¤¾¡£Âç±ü¤Ë¤ÏÏ·Ãæ¤Ê¤·¡£Â¶Êý¤ÏÏ·½÷¤Ç¤¢¤ë¡£Æ¬(¤º)¤¬¹â¤¤¡£Âà¤¬¤ì¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ð¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤½¤³¤Ç°ú¤Âà¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç±ü¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ÇÏ·½÷¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿Âçºê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÜ¤ê½Ð¤·¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤·¤¿¤Ê¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌòÌÜ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª²Ë¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¤¯¡×¤ÈÈ¿¹³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÄê¿®¤Ï¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡ÖË¾¤ß¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÂçºê¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê¿®¤ÏÂç±ü¤ÎÍ½»»¤òºï¸º¤·¡¢Âç±ü¤ÎÉ÷µª¤ò¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄê¿®¤â´²À¯5Ç¯¡Ê1793¡Ë¤ËÏ·Ãæ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤ËÂç±ü¤¬Äê¿®¤ËÂç¤¤¤Ê¤ëÈ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤ë¿Í¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÏÂç±ü¤Ë¤¹¤ê´ó¤ê¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤ÏÂç±ü¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤âÂç±ü¤ÎÃæ¤Î½÷À¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Îò»Ë¸¦µæ¼Ô
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÁêÀ¸»Ô½Ð¿È¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¡£É±Ï©Æü¥ÎËÜÃ»´üÂç³Ø¡¦É±Ï©à×¶¨Âç³Ø¹Ö»Õ¡¦Âçºå´Ñ¸÷Âç³Ø´Ñ¸÷³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢Ìî³Ø±¡Âç³ØÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥í¡¼¡¢ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£Îò»Ë¸¦µæµ¡¹½ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÅËáÀÖ¾¾°ìÂ²¡Ù¡Ê¿·¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄ¶¸ý¸ìÌõ¡¡Êý¾æµ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊÀÄÎÓÆ²¡Ë¡¢¡ØÀÎ¤È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¡ªÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ï¡ØËÌ¾òµÁ»þ ³ùÁÒËëÉÜ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Éð¾¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
