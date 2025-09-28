「期待外れだった選手が非難された」ボールロストからFKを与え…後半ATに失点関与の田中碧に地元メディアは辛辣「コントロールを保てなかった」

