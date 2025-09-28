87分からピッチに立った田中。（C）Getty Images

写真拡大

　現地９月27日に開催されたプレミアリーグの第６節で、田中碧が所属するリーズはボーンマスとホームで対戦。２−２で引き分けた。

　このゲームに田中は２−１とリードして迎えた87分から途中出場。しかし90＋２分に中盤でボールを奪われた際にファウルを犯してしまい、相手にFKを与える。そしてそのセットプレーからボーンマスに同点弾を決められた。
 
　リーズの地元メディア『LEEDS UNITED NEWS』は、採点記事で日本人MFにチーム最低の「５点」を与え、「ボールを失い、（リーズは）勝利を逃すことになった」と失点シーンを指摘する。

　また『LUFCNEWS.CO.UK』も、「期待外れだった選手が非難された」と見出しを打ち、田中に対して同じくチーム最低の「５点」を付与。「途中出場したもののコントロールを保てず、簡単にボールを失ってしまった」と評した。

　リーズは次節、10月４日にホームでトッテナムと激突。田中の汚名返上に期待だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介 

 