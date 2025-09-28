¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡´ÆÆÄÌ³¤á¤¿ºÇ¿·±Ç²è¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç2²¯±ßÀÖ»ú¡×¡¡¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È¡Ö°ìÀ¸»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿Æ±ºî¡£
¡¡26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç2²¯±ßÀÖ»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢À½ºîÈñ¡×¤È¹ðÇò¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ÀÖ»ú¤òºî¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¬°ìÀ¸»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ã¤Æ¡¢µ´ÌÇ¡Ê¤Î¿Ï¡Ë¤¬Á´Éô¼è¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤À¤«¤é±Ç²èÅª¤Ë¤Ï¤Ê¡£¤¢¤È¹ñÊõ¡£¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤È¤«¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤¼¤Ò¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£