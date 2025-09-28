ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（31）が27日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。この日でMCを卒業した妻で女優の山本舞香（27）と初共演し、結婚について語った。

Hiroは父は歌手の森進一、母は元歌手の森昌子さん、兄はロックバンド「ONE OK ROCK」のTakaという芸能一家に生まれた。2024年10月13日に山本との結婚を発表した。

VTRでは幼少期滞在した沖縄・西表島を再訪し、大自然の中で思いを吐露。両親がスターで多忙な環境の中で子供の頃は「寂しかったし、凄い憤りを感じていた気がしますね」と自身の心の内を音楽にしたという。

スタジオでは新たな家族ができた現在について「僕は形を変えたかったんですよ」と回顧。「彼氏彼女っていう口約束の関係から、家族っていうもう1個さらに深い枠組みにいれた方が、舞香ももっときっと心を開いてくれるし、僕ももっとこう本心で向き合えるというか」と理由を明かした。

「今新しく自分なりの家族の形を作れたことが、僕の人生の第2歩目なのかなって思いますね」と打ち明けた。

今後の2人については「アーティストとして、女優として闘っていかなきゃいけない部分もあると思うんで、そこを自分自身で妥協したくはないなっていう思いが現段階ではありますね」とHiro。「でもきっと自分の父親も母親も、ああそんな思いだったのかなっていうのが、今になったら、想像できるようになりました」と穏やかに話した。

山本は「私は普通の一般家庭だったので、格は違うし」としたものの、「でも私たちもきっと子供ができた時にそうなるじゃないですか。共働きで、家を空けることも多くなるかもしれないっていうのがあった時に、やっぱり寛樹（Hiro）がどう感じて育ってきたかっていうのを大事にしながら、自分たちらしく子育てをしていきたいなというふうには思う」と前を見据えた。