仕事や健康問題、家族関係など「日常」が全体に活気づき、忙しくなってきそうです。とびぬけて何かにかかわるというよりは「日々をうまく運営していくことに忙しい」というイメージ。ただ、それらはどれもいますべきことなので、コツコツ誠実にこなしていきましょう。その全体を通じてとても大事なことがわかってくる。そういう気がします。ただ牡羊座の意識は、より先にあるのかも。いまはパートナーや親友など、大事な人から影響を受けやすく、前向きな意味で「これからの自分（自分たち）」に関心が向かうのかもね。いまはいまに集中しつつ、そこからモチベーションをもらう。非常にいいと思います。

パートナーや親友など、身近な人の考えや意欲に強い影響を受ける時期。それはどこか牡羊座に未来を感じさせるのかもしれません。まだまだ不透明ではありますが「何かを感じ取り、また進んでいけそうな手ごたえ」をくれるのかな。が、そんな思いを抱きつつ日常はいろいろ忙しい模様。いまは仕事面、生活面などを含め幅広いことに気をまわして動く必要があるようです。が、実際の成果は出るし、そこに充実感も覚えやすいよう。今後のためにもいまやっておくべきことがわかっている。そんな堅実なイメージの時期です。