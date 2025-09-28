何か確信めいたものを直感的に感じ取る時期。まだ具体的に何を…という段階ではないものの「自分が向かう方向はこれで正しい」、そう感じられる何かを見つける雰囲気です。が、実際には家族に関することや仕事関連など、ごく身近なテーマでいろいろなことが起こりそう。まず双子座が向き合い、片づけるべき内容はこちらにありそうです。ていねいで誠実な対応が必要ですが、じっくり様子を見る（結果的にあと回し）というパターンにはしないで。むしろ「できることを見つけどんどん実行していく」くらいのノリが必要なのでは。

「これからの自分はきっとこう進んでいくのがいい」、そんな指針が見つかってくるとき。ただ、それ自体はそこまではっきりしておらず、いま具体的にどうしたらいいかもわかりにくいかもしれません。が、現状はそれでいいのです。しかるべきときまで、わかるときまで、胸に秘めておいて。また、その前に双子座には仕事や家族関係を含めた日常のなかに、片づけるべきテーマが複数存在するでしょう。それが順に具体的になって近づいてきます。じっくり向き合うべきものが多いですが、あと回しにはせずどんどん取り組んで。「ついにこれをやるときが来た」。そう感じる内容もあるかも。