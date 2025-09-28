人との交流がじわじわ活発になる時期でしょう。少し前に親しくしていた人たちとの交流が戻ってきて、気になっていたことを誰かと話すことで前進させる経験なども増えてきそう。蟹座の基本的な気持ち自体は、自分自身や家族の「これからのこと」を見据えているようですが、本当の意味で自分を変え新しくなっていくには「まだ整理しきれていない思いがある」と気づいたのかも。そして、その解決のカギは、対人関係のなかにあるようです。相手がくれるのはあくまでヒント。「それを聞いて自分はどう感じたか」、そこに落とし込んでいってください。

日常生活や家族関係においては、「新しい視点と挑戦していく意識が大事」と改めて気づく時期。ただ具体的にどんな変化を起こすべきかはまだすぐには見えてこないでしょう。またその行動の前に「自分のなかで整理し、きちんとしておくべきことがある」と感じるのもいまかも。主にそのヒントは対人関係にありそう。いまは少し前の人との交流が戻ってきやすい時期で、ひとりで考え納得していたようなことを、直接相手と話し確認するような機会を持ちやすいです。その経験をうまく生かし、自分のなかの問題を解決していってください。でもこちらも焦らずじっくりと。