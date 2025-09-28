獅子座・女性の運勢

対人関係は再び活発化し始める時期。ただ全体につかみどころがなく、強い印象は受けるものの「あれは何だったんだろう」（よくわからなかった）という展開が多いかも。いまは、わかりやすい＝いい、とは限りません。好意的に＆長い目で見る人づき合いがベストです。同時に、いまは獅子座自身の生活、これまでの日々を振り返る流れも来ています。今週は自分の価値観を再確認する時期かな（金銭感覚、物のよしあしなど）。価値観は人生全体の「結果」につながるものです。「物持ちがいい」＝家に（いまや不要となった）物が多い…みたいに。簡単にいい悪いでジャッジはできません。まずは「自分はこういう考え方の持ち主だ」というのを実感してみて。

獅子座・男性の運勢

周囲の動きが再び活発に流れ込んでくるとき。その勢いや前向きさに刺激されますが、ただその流れは勢いはあるものの混沌としており、影響と混乱を同時に受け取るかも。でも現状はそれでいいと思います。特に対人関係では「？」と思うことが多いでしょうが、「そのうちわかるかも」くらいのおおらかさがちょうどよさそう。また、いまは自分自身のこれまでや日常を振り返る展開も増えてくるときかな。特に今週は金銭面、何に価値を感じるかなどを再確認するようなできごとがありそう。そして、その価値観が自分を支えているのだと知るでしょう。よくも、悪くもね。